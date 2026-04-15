Actualité
Hospices Civils de Lyon (HCL) @CM

Aux HCL, un parcours inédit pour l’amyotrophie spinale de la naissance à l’âge adulte

  • par LR

    • Grâce au dépistage néonatal généralisé et à l’arrivée de traitements innovants, les Hospices civils de Lyon ont structuré un accompagnement complet pour les enfants atteints d’amyotrophie spinale, du diagnostic aux soins adultes.

    Longtemps synonyme de paralysie progressive et de handicaps sévères, l’amyotrophie spinale connaît aujourd’hui un tournant majeur. Depuis septembre 2025, le dépistage néonatal est généralisé en France, permettant d’identifier la maladie dès les premiers jours de vie, parfois avant l’apparition des symptômes.

    Aux Hospices civils de Lyon, cette avancée s’appuie sur un parcours structuré autour du service de rééducation pédiatrique L’ESCALE, à l’hôpital Femme Mère Enfant. Les équipes y accompagnent les patients et leurs familles du diagnostic jusqu’au suivi à l’âge adulte, un modèle présenté comme unique en France.

    Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, environ huit nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année. La rapidité d’intervention est cruciale : en cas de dépistage positif, les équipes doivent confirmer le diagnostic et organiser la prise en charge en moins de 48 heures. Certaines thérapies, dont la thérapie génique, peuvent être administrées très tôt pour empêcher l’apparition des symptômes.

    Ce parcours repose sur une coordination étroite entre de nombreux professionnels de santé et un suivi pluridisciplinaire dans la durée. Les enfants sont accompagnés tout au long de leur développement puis orientés vers les services adultes, avec un objectif commun : favoriser l’autonomie et construire, avec les familles, un projet de vie sur le long terme.

    à lire également
    Mahdieh Esfandiari
    L'Iranienne arrêtée à Villeurbanne est de retour dans son pays, quelques jours après la libération de Kohler et Paris

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Aux HCL, un parcours inédit pour l’amyotrophie spinale de la naissance à l’âge adulte 08:55
    Mahdieh Esfandiari
    L'Iranienne arrêtée à Villeurbanne est de retour dans son pays, quelques jours après la libération de Kohler et Paris 08:44
    Suppression des ZFE : la Métropole de Lyon se félicite de la "fin d’un dispositif injuste" 08:27
    ZFE
    L'Assemblée adopte la loi de "simplification" et la suppression des ZFE 07:52
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:37
    d'heure en heure
    Lyon soleil
    Du soleil et de la douceur ce mercredi à Lyon, jusqu'à 19 degrés attendus 07:14
    46 % des Français confrontés au racisme : "Ce chiffre ne nous étonne pas" réagit la Licra à Lyon 07:00
    Nouvelles rames TER : la Région Auvergne-Rhône-Alpes note déjà une "nette amélioration" du trafic 14/04/26
    Lyon candidate au label "Ville à vélo" du Tour de France… sans vouloir accueillir la Grande Boucle 14/04/26
    Liliane Daligand
    Article payant Liliane Daligand, professeure émérite de médecine légale  14/04/26
    Lyon : un an après la découverte de la porte antique de Lugdunum, le projet toujours en attente 14/04/26
    Sébastien Lecornu, Premier ministre. @STEPHANE DE SAKUTIN / AFP
    Travail le 1er mai : une organisation patronale d'Auvergne-Rhône-Alpes dénonce un recul du gouvernement 14/04/26
    Homicide sur les quais de Saône : le suspect activement recherché à Lyon
    Lyon : huit personnes interpellées dans le démantèlement d'un réseau de proxénétisme à Gerland 14/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut