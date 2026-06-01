Actualité
L’Aérorun se déroulera le dimanche 28 juin @DR

L'aéroport Lyon-Bron ouvre son tarmac pour une course solidaire

  • par Romain Balme

    • Le 28 juin, l’aéroport de Lyon-Bron accueillera l’Aérorun, une course solidaire au profit d’Aviation Sans Frontières. Plus de 1 200 participants sont attendus pour cette première édition lyonnaise.

    Et si vous pouviez courir sur le tarmac d'un aéroport ? C'est possible avec l'Aérorun, cette course à pied solidaire qui se déroulera cette année à l'aéroport de Lyon-Bron le 28 juin prochain.

    Cet évènement est divisé en deux parcours. Un premier de 10 kilomètres réalisable en courant. Un autre, de marche à pied, constitué de 2,5 kilomètres. A noter que Vinci Airports, qui détient la plateforme de Lyon-Bron, s'est associée avec l'ONG Aviation Sans Frontières. Les bénéfices de cette opération contribueront à plusieurs opérations de l'ONG, à l'instar "du financement d’un avion‑hôpital intervenant dans les zones les plus vulnérables."

    Alors que cette course s'était déroulée à l'aéroport du Bourget, à Paris, l'année dernière, plus de 1 200 participants sont attendus pour cette première édition lyonnaise. "Cet événement incarne notre engagement pour la solidarité et le partage des valeurs fondamentales pour VINCI Airports", déclare Cédric Fechter, président du Directoire d’Aéroports de Lyon.

    Côté dossards, il faudra débourser 35 euros pour les 10 kilomètres et 15 euros pour la marche à pied. Ces dépenses sont notamment déductibles d'impôts. Vous pouvez également obtenir un dossard solidaire gratuit. Pour cela, il faut créer un cagnotte et recueillir au minimum 150 euros de dons.

    Lire aussi : Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri

    à lire également
    La Ville de Villeurbanne lance le Week Festival, une semaine d'animations pour les jeunes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L'aéroport Lyon-Bron ouvre son tarmac pour une course solidaire 16:05
    La Ville de Villeurbanne lance le Week Festival, une semaine d'animations pour les jeunes 15:38
    Lyon : la brasserie l’Espace ferme définitivement ses portes place Bellecour 15:11
    Lyon : une grande vente organisée dans les magasins du Foyer Notre-Dame des Sans-Abri 14:39
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Villefranche : une femme tombe du 6e étage et décède, des cris entendus avant le drame 14:17
    d'heure en heure
    A Villeurbanne, l'AFIP lance "Waouh" sa troisième exposition étudiante 13:44
    Lyon soleil
    Auvergne-Rhône-Alpes : 114 noyades recensées en 2025, un bilan stable par rapport à 2024 13:04
    Station service
    Aides au carburant, hausse du SMIC, médicaments remboursés : ce qui change au 1er juin 12:30
    Lyon : un homme grièvement blessé en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions 11:45
    JO 2030 : Véronique Sarselli refuse la présence d'un village olympique dans le quartier de Confluence à Lyon 11:07
    TCL
    Métropole de Lyon : la campagne d’abonnements TCL pour la rentrée scolaire est ouverte 10:34
    Près de Lyon : l’A42 perturbée cet été en raison de travaux sur le pont de Croix-Luizet 10:00
    Aya Nakamura choisit une joaillerie lyonnaise pour ses dates parisiennes 09:33
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut