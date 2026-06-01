L'aéroport Lyon-Bron ouvre son tarmac pour une course solidaire

Le 28 juin, l’aéroport de Lyon-Bron accueillera l’Aérorun, une course solidaire au profit d’Aviation Sans Frontières. Plus de 1 200 participants sont attendus pour cette première édition lyonnaise.

Et si vous pouviez courir sur le tarmac d'un aéroport ? C'est possible avec l'Aérorun, cette course à pied solidaire qui se déroulera cette année à l'aéroport de Lyon-Bron le 28 juin prochain.

Cet évènement est divisé en deux parcours. Un premier de 10 kilomètres réalisable en courant. Un autre, de marche à pied, constitué de 2,5 kilomètres. A noter que Vinci Airports, qui détient la plateforme de Lyon-Bron, s'est associée avec l'ONG Aviation Sans Frontières. Les bénéfices de cette opération contribueront à plusieurs opérations de l'ONG, à l'instar "du financement d’un avion‑hôpital intervenant dans les zones les plus vulnérables."

Alors que cette course s'était déroulée à l'aéroport du Bourget, à Paris, l'année dernière, plus de 1 200 participants sont attendus pour cette première édition lyonnaise. "Cet événement incarne notre engagement pour la solidarité et le partage des valeurs fondamentales pour VINCI Airports", déclare Cédric Fechter, président du Directoire d’Aéroports de Lyon.

Côté dossards, il faudra débourser 35 euros pour les 10 kilomètres et 15 euros pour la marche à pied. Ces dépenses sont notamment déductibles d'impôts. Vous pouvez également obtenir un dossard solidaire gratuit. Pour cela, il faut créer un cagnotte et recueillir au minimum 150 euros de dons.

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