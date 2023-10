L'inauguration de ces 5 bâtiments situés sur le campus universitaire de l'Insa, à Villeurbanne, a eu lieu ce vendredi 6 octobre.

Des bâtiments rénovés et une deuxième jeunesse pour le campus de l'Insa Lyon. Ce vendredi 6 octobre ont été inaugurés cinq bâtiments dont la rénovation a été rendue possible grâce à un soutien de 13,9 millions d'euros de la part de l'Etat français dans le cadre de France Relance.

Des bâtiments, construits entre 1957 et 1961, date de l'implantation de l'Institut National des Sciences Appliquées à Lyon, ont ainsi été restaurés, dans le but de réduire de 30 à 50% leurs dépenses énergétiques. C'est le cas notamment de deux résidences étudiantes, réservées aux élèves de première année, situé à l'est du campus sur la commune de Villeurbanne.

L'une des deux résidences étudiantes rénovés (avant/après).

Une rénovation en 15 mois

"L'Insa loge 3000 de ses 6000 étudiants à l'année. C'est ce qui fait l'attractivité de l'école, notamment en première année" explique au cours de la visite Nicolas Gaillard, directeur général des services au sein de l'école. Les façades de ces bâtiments vieillissant ont ainsi été totalement changées et les chambres proposées aux étudiants mieux isolées.

Débutés entre avril et juin 2022, les travaux de rénovation thermique et énergétique se sont échelonnés jusqu'à l'été 2023 dans les bâtiments concernés. "La difficulté a été de faire des travaux dans des bâtiments qui continuaient d'être occupés" avoue Nicolas Gaillard. Ainsi, les périodes de vacances scolaires ont été privilégiées pour la conduite des rénovations.

394 panneaux photovoltaïques posés

De très nombreux matériaux bio sourcés ont été utilisés dans la construction, comme de la laine de bois et des menuiseries mixant bois et aluminium. 394 panneaux photovoltaïques ont également été posés sur le toit d'une des deux résidences étudiantes rénovées et le bâtiment Louis Néel, qui accueille des salles de cours, s'est lui vu doter d'une toiture végétalisée.

En présence d'Olivier Dugrip, recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes, Frédéric Fotiadu, directeur de l'Insa Lyon a tenu à remercier Olivier Roussat, directeur général du groupe Bouygues, chargé du projet. "J'espère que les conditions d'accueil proposées aujourd'hui raviront les futurs étudiants de cette grande école. En tout cas nous auront tout fait pour" a conclu Olivier Roussat.