Lyon inaugure sa première laverie solidaire

La ville de Lyon a inauguré ce vendredi 6 octobre sa première laverie solidaire, afin d'offrir un accès à l'hygiène aux personnes en situation de précarité.

Installé au sous-sol des bains-douches municipaux Delessert, ce service de laverie sur rendez-vous vient compléter l'offre solidaire de la ville. "Ce projet s’inscrit dans notre engagement de répondre aux besoins fondamentaux des personnes en situation de précarité", indique Sandrine Runel, adjointe au maire déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale. Étaient également présents pour l'occasion Grégory Doucet, maire de Lyon, Fanny Dubot, maire du 7ème arrondissement, ainsi que les représentants de plusieurs associations.

"Un nouveau service public qui voit le jour"

Depuis la signature de sa "Déclaration des Droits des personnes sans-abri", la ville de Lyon s'est dotée de plusieurs autres services solidaires, tels qu'un restaurant ou une épicerie. "Aujourd'hui c’est un nouveau service public qui voit le jour, un service de qualité qui répond à des besoins qui se trouvaient en partie insatisfaits", affirme le maire de Lyon qui souhaite développer cette offre.

L'espace soin et bien-être installé à la laverie

Pour Sid, bénéficiaire des douches et de la laverie, la situation des lyonnais en situation de précarité "s'améliore de plus en plus". "Il ne manque plus qu'un toit sur ma tête", ajoute-t-il en riant. Depuis l'ouverture de la laverie en début d'année, déjà 1 200 rendez-vous ont été pris. Par ailleurs, d'autres espaces ont été aménagés au sous-sol des bains-douches, dont un coin soin et bien-être, tenu chaque mardi matin par un coiffeur bénévole, ainsi qu'un espace de dépannage vestimentaire.

La laverie, gérée par le Centre communal d'action sociale (CCAS), est désormais ouverte les lundis, jeudis et vendredis de 8h à 12h, les mardis et mercredis de 10h50 à 12h50, puis de 15h15 à 16h15.