Incendie de Vaulx-en-Velin : "Les victimes veulent un procès"

Un an après l'incendie meurtrier de Vaulx-en-Velin, Yves Hartemann, avocat des victimes, fait le point sur l'enquête.

Le 16 décembre 2022, un incendie ravageait un immeuble dont le hall était squatté, situé au 12 chemin des Barques dans le quartier du Mas du Taureau à Vaulx-en-Velin. Ce soir-là, les flammes emportaient avec elles les vies de dix personnes. Après un an d'enquête, Maître Yves Hartemann, avocat des victimes de ce tragique évènement dresse un bilan en demi-teinte.

Lyon Capitale : Aujourd'hui, où en sommes-nous dans l'enquête ?

Yves Hartemann : Deux juges d'instruction sont chargés de l'information judiciaire et travaillent sur commission rogatoire avec les services de polices, donc nous ne sommes pas très informés sur ce qu'il se passe, dans la mesure où c'est le secret des investigations. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait depuis la fin de l'été que l'incendie provient de la main de l'homme (l'incendie est parti d'un canapé installé dans le hall d'immeuble, Ndlr), c'est un élément capital pour nous parce que ça démontre qu'il y a une infraction pénale à l'origine de cet incendie. Mais on ne sait pas qui a mis le feu et comment il a été mis.

LC : Jusqu'à la garde à vue de huit individus début décembre, personne n'avait encore été entendu. Des sinistrés confiaient pourtant croiser régulièrement des occupants du squat d'où le feu est parti....

Les parties civiles avaient effectivement du mal à comprendre pourquoi des personnes dont elles avaient donné l'identité et montré des photos n'avaient pas été entendues. On continuait à les croiser et on les rencontrait de nouveau dans les immeubles d'à côté, c'était assez scandaleux pour les victimes. Début novembre, j'avais demandé au juge d'instruction que le personnes qui ont été identifiées soient interpellées et mises en examen. Ce qui est sûr c'est que ces huit personnes entendues sont des personnes qui faisaient partie du squat et qui ont été arrêtés à cause de cela.

Lire aussi : Incendie de Vaulx-en-Velin : 23 foyers ont été définitivement relogés

Yves Hartemann, conseil des victimes de l'incendie. "J'ai la preuve qu'on a alerté le syndic un mois avant l'incendie sur la nécessité d'enlever ces canapés"

LC : Elles ont été très rapidement relâchées, la garde à vue n'a par ailleurs pas été prolongée, est-ce mauvais signe ?

Peut-être qu'ils n'étaient pas présents ce soir-là, qu'ils l'ont démontré avec des investigations complémentaires, je ne le sais pas encore. On ose espérer qu'il y a des investigations complémentaires pour que ces personnes là soient au moins présentées au juge d'instruction et que de véritables interrogatoires soient réalisés. Les victimes espèrent que les auteurs directs soient identifiés, on verra ce qu'il en est.

Lire aussi : Hélène Geoffroy revient sur l'incendie de Vaulx-en-Velin : "J'en suis sortie transformée"

LC : Vous parlez des auteurs directs, il y a selon vous des responsables indirects ?

Quand bien même les pouvoirs publics disent le contraire, depuis très longtemps on alertait la mairie, le préfet, le procureur, les services de police, le syndic, sur l'existence de ce squat et sur la nécessité de les mettre dehors. Le plus grave c'est qu'on les a laissé emménager. C'était au vu et au su de tout le monde depuis des années, dès 2017. J'ai communiqué la preuve de tout cela à travers des courriers, des mails, des plaintes qui ont été déposées. En 2021, on a eu l'installation d'un bar et puis le pompon ça été au moment de la Coupe du monde avec l'installation d'un salon, télé, chauffage, canapé. J'ai la preuve qu'on a alerté le syndic un mois avant l'incendie sur la nécessité d'enlever ces canapés.

LC : Concernant l'état du bâtiment, des responsabilités peuvent-elles être établies ?

La bâtiment est de toute façon privé, mais ce n'est pas l'état du bâtiment qui a causé l'incendie. L'immeuble aurait pu être très bien entretenu ça n'aurait rien changé. Il y a avait cependant un problème d'enfumage. Les flammes allaient jusqu'au troisième étage, et les personnes au-dessus ont été intoxiquées parce que la trappe n'était pas ouverte. Là, il y avait un vrai problème et j'ai demandé des investigations complémentaires. Globalement sur la question des responsabilités indirectes, ce qu'on dit c'est qu'il faut qu'on fasse une enquête en se demandant si des personnes auraient pu intervenir et si elles étaient intervenues est-ce qu'on aurait pu éviter l'incendie. J'ai fait la demande, c'est en cours de traitement.

LC : Aujourd'hui, l'objectif des victimes c'est d'avoir un procès ?

Elles ont perdu le logement qu'elles avaient depuis des années et certaines personnes ont perdu des membres de leur famille. C'est particulièrement douloureux, on sait qu'il y a un acte humain à l'origine de ce feu, les victimes veulent un procès. C'est inenvisageable pour eux qu'il n'y en ai pas. Lorsque les huit gardes à vue ont été levées en 24 h ça a été très compliqué à vivre.

Lire aussi :