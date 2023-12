À défaut de briller par son originalité – on retrouve l’Oratorio de Noël de J.-S. Bach chaque fin d’année au menu des saisons de concerts –, la proposition qui consiste dans le fait d’interpréter une œuvre sacrée à la période dite a quelque chose de cohérent d’un point de vue liturgique.

On se consolera également du côté redondant de cet énième Oratorio de Noël par le fait que, composé de six cantates et d’une durée totale qui excède celle d’un simple programme de concert, retrouver chaque année l’œuvre dans un panachage différent permet à l’aficionado d’entendre saison après saison toutes les parties de ce monument de Bach.

Ce sont ici les Cantates I, II, III et VI qu’a choisi de nous interpréter l’excellent ensemble Vox Luminis (spécialiste de Bach) sous la direction de Lionel Meunier.

Bach, Oratorio de Noël – Mardi 19 décembre à 20 h à la chapelle de la Trinité

www.lesgrandsconcerts.com