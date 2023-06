Quelques heures après l'incendie qui a ravagé une partie d'un immeuble de Villeurbanne, visé par des tirs de mortiers d'artifices, les habitants étaient partagés entre désolation et questionnements. Le maire de la commune et le préfet délégué à la sécurité leur ont apporté leur soutien.

Ce jeudi midi le calme était revenu sur la place de la Reconnaissance à Villeurbanne, théâtre de scènes de chaos dans la nuit. Seules l’odeur de brûlé présente dans l'air et la façade calcinée de l’immeuble du 5 boulevard Honoré de Balzac rappelaient la nuit d’horreur vécue par les habitants de cet immeuble de 7 étages.

"J'ai eu la peur de ma vie"

"J'ai eu la peur de ma vie" débute Wafa, résidente au dernier étage de l'immeuble. "Les flammes ont débuté juste en dessous de chez moi, j'ai eu très peur qu'elles se propagent jusqu'à mon habitation" témoigne cette habitante encore sous le choc. Aux alentours de minuit, une bande de "très jeunes garçons", selon les témoignages recueillis par Lyon Capitale, a tiré pendant de longues minutes des mortiers d'artifice dans le ciel, depuis la place de la Reconnaissance, à la limite entre le quartier de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon et la commune de Villeurbanne.

A lire aussi : Nuit d'émeutes dans la métropole de Lyon après la mort de Nahel

"Ça a duré de longues minutes. Parfois ils arrêtaient puis ça reprenait de plus belle" se souvient Lino, habitant d'un immeuble qui donne sur cette place. "C'était très impressionnant et le bruit était assourdissant" confirme Patrice, un autre habitant du quartier.

Une mère de famille demande de stopper les feux d'artifice, avant d'être prise pour cible

"Une mère de famille de l'immeuble a un enfant handicapé. Ce dernier, à cause du bruit a, semble-t-il, fait une crise panique en entendant les pétards et les feux d'artifice" reprend Wafa au pied de l'immeuble calciné. La mère de famille est alors sortie sur son balcon et a demandé aux quelques jeunes, entre 3 et 5 selon les témoins présents, d'arrêter de tirer ces mortiers. "Là ils lui ont répondu : 'ferme ta gueule' [sic] et ont commencé à viser son appartement avec les feux d'artifice" explique Lino qui assure avoir assisté à toute la scène.

Le feu s'est finalement propagé depuis le balcon du 6e étage, où se trouvait probablement une matière inflammable, ont détaillé ce jeudi les pompiers. "C'est horrible pour les familles, pour cette mère avec son enfant handicapée. Je l'ai vu sortir au milieu de la nuit en fauteuil roulant, évacuée par les pompiers, c'était très triste" complète Lino.

Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et Ivan Bouchier, préfet délégué pour la défense et la sécurité de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont rendus sur les lieux de l’incendie. (@Vincent Guiraud / Lyon Capitale)

Avant de déclencher cet incendie, les auteurs des faits avaient d'ailleurs visé un autre immeuble de la place. Un habitant les avait alors menacés d'appeler la police s'ils ne cessaient pas ces agissements.

A lire aussi : "On appelle au meurtre de policiers... Est-ce qu'on se rend compte de la situation dans laquelle on est ?"

"On peut comprendre aujourd'hui la colère mais rien ne justifie de tels actes" Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne

Ce jeudi après-midi, Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne et Ivan Bouchier, préfet délégué pour la défense et la sécurité de la région Auvergne-Rhône-Alpes, se sont rendus sur les lieux de l’incendie. Le maire PS de la commune, interpellé par un habitant du rez-de-chaussée de l'immeuble touché, a tenu à apporter son soutien à toutes les victimes de l'incendie. Quatre habitants ont d'ailleurs été pris en charge dans la nuit par les pompiers avant d'être transportés à l'hôpital, très légèrement blessés. Au total, 41 personnes ont été évacuées dans la nuit et 35 relogées, à l'hôtel, dans des logements appartenant à la mairie ou auprès de leur famille.

Cédric Van Styvendael en discussion avec une habitante de l'immeuble touché. (@Vincent Guiraud / Lyon Capitale)

"On peut comprendre aujourd'hui la colère, mais rien ne justifie de tels actes" a déclaré devant la presse Cédric Van Styvendael, en référence à la mort du jeune Nahel, tué par un policier à Nanterre mardi 27 juin. "Il faut que la justice soit rendue, mais mettre en danger des habitants qui n'ont rien demandé d'autres que de dormir tranquillement ne fera pas accélérer le processus" a poursuivi l'édile de Villeurbanne.

Une catastrophe évitée de justesse, 6 mois après le drame de Vaulx-en-Velin

"Je suis venu ici pour souligner notre soutien auprès de ceux qui ont évité un nouveau drame" a ajouté le préfet délégué chargé de la sécurité. L'incendie d'un immeuble de Vaulx-en-Velin le 16 décembre 2022, qui avait fait 10 morts et de nombreux blessés, était encore dans toutes les têtes ce jeudi. Les pompiers, arrivés, selon la préfecture, 10 minutes après le début de l'incendie à Villeurbanne, portent d'ailleurs, depuis cet événement tragique "une attention particulière" à ce genre de sinistre. "Nous avons besoin de calme, de justice, mais nous n'avons pas besoin d'émeute" a lancé Ivan Bouchier, en revenant sur les événements de la nuit à Lyon et dans tout le département du Rhône.

A lire aussi : "A Décines, on a eu affaire à une guérilla"

Si quatre personnes ont été interpellées dans la métropole de Lyon la nuit dernière, aucun des incendiaires présumés de l'immeuble de Villeurbanne n'a été appréhendé malgré l'arrivée rapide sur les lieux de la police municipale. Les policiers chargés de l'enquête ne pourront malheureusement pas être aidés par les images de caméras de vidéosurveillance. Sur cette place, aucune caméra n'est installée. "Cette place est habituellement très calme et n'est pas connue pour être un point de deal ou un axe de circulation compliquée" justifie le maire de la commune, avant d'avouer que ce lieu ne fait de toute manière pas partie de ses priorités pour l'installation prochaine de caméras.

La façade de l'immeuble touché par l’incendie. (@Vincent Guiraud / Lyon Capitale)

Dans la nuit de jeudi à vendredi, d'importantes forces de sécurité seront encore déployées sur l'ensemble de la métropole de Lyon. Sans donner de chiffre précis, la préfecture du Rhône a expliqué qu'un "renforcement très conséquent des effectifs" avait été décidé pour la nuit prochaine. "Les patrouilles seront nombreuses et prédisposées un peu partout sur le territoire" détaille la préfecture.

Sur la place de la Reconnaissance, un vigile privé, payé par le syndicat de copropriété de l'immeuble touché, devrait rester pendant quelques jours pour rassurer les habitants. "On veut juste le retour au calme et reprendre notre vie normale" implorent, en cœur, les habitants de l'immeuble.