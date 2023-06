"A Décines, on a eu affaire à une guérilla"

Après la tentative d'incendie de la mairie de Décines, en réponse à la mort de Nahel, à Nanterre, la maire (LR) Laurence Fautra se dit "démunie" et "désabusée".

Au lendemain de la tentative d’incendie de la mairie de Décines-Charpieu, quel sentiment règne ?

Quand on attaque les bâtiments de la nation, de la République, on est désabusé en en plein désarroi.

Je peux parfaitement comprendre l'émotion provoquée par la mort de ce jeune homme, ce n'est pas le problème. Mais autant de violence, des attaques aux mortiers, aux fusils à pompe et une tentative de pénétrer dans la mairie pour tout brûler... On a eu affaire à une guérilla !

Nous, les maires, on se sent un peu seuls et démunis. Je suis d'une tristesse absolue. Quand je suis arrivée à la mairie, vers 4 heures du matin, les pompiers se faisaient tirer dessus. On a topé deux énormes cartons plein à ras bord de mortiers dans un quartier de Décines. C'est en vente libre.

Les jeunes tiraient des cocktails molotov directement sur les policiers

Comment expliquez-vous ces violences à Décines ?

Ça ne s'explique pas. Hier soir, j'ai été informée par la police municipale de messages sur les réseaux sociaux incitant à une guérilla urbaine pour mettre le feu dans la commune. J'ai immédiatement saisi la police nationale qui a encouragé la police municipale à ne pas répondre par la violence. Mais à la lisière d'un quartier, les jeunes tiraient aux mortiers et balançaient des cocktails molotov directement sur les hommes engagés.

Est-ce qu'une guerre civile se prépare ? Je pose la question.

Oui, cette colère est latente mais elle ne s'exprime pas correctement. On ne peut pas accepter cette situation. Des gens auraient pu périr... des mortiers ont atterri sur des balcons d'immeubles vers la mairie. Je repense à l'incendie de Vaulx-enVelin en décembre dernier...

Qu'attendez-vous du gouvernement ?

Je tire la sonnette d'alarme depuis déjà longtemps. J'attends que le ministre de l'Intérieur prenne des mesures franches. Gérald Darmanin parle d' "attaques inacceptables". Oui ! Mais une fois qu'il a dit ça, que se passe-t-il ? Cela fait des années qu'on dénonce ces situations, les rodéos, les incivilités, le non-respect de la loi, les 14 juillet qui dégénèrent. Il nous faut des moyens maintenant et rapidement. Il nous faut plus d'hommes sur le terrain. J'entendais des policiers en région parisienne qui disaient qu'ils manquaient de munitions... Est-ce qu'une guerre civile se prépare ? Je pose la question.

Envisagez-vous un couvre-feu ?

Avec quels moyens... ?