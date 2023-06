35 personnes relogées à Villeurbanne après l’incendie d’un immeuble 

À la suite d’un incendie survenu à Villeurbanne dans la nuit de mercredi à jeudi 29 juin boulevard Honoré-de-Balzac, en marge d'incidents, 35 personnes devront être relogées.

Les incidents qui ont émaillé la Métropole de Lyon dans la nuit de mercredi à jeudi 29 juin, en réaction à la mort de Nahel, un jeune de 17 ans tué par un policier à Nanterre, ont entraîné l’incendie d’un immeuble. Il était environ 1 heure du matin lorsque les pompiers ont été appelés boulevard Honoré-de-Balzac, dans le quartier Ferrandière-Maisons Neuves, après que des mortiers d’artifices aient touché un balcon du 3e étage, avant que des flammes ne se propagent jusqu’au 6e étage du bâtiment.

Un relogement de long terme étudié

En début de matinée, les pompiers nous précisaient avoir transporté quatre personnes légèrement intoxiquées par les fumées à l’hôpital à l’Hôpital Edouard-Herriot et que 35 personnes avaient dû être relogées par la municipalité. Dans un communiqué, la Ville de Villeurbanne précise que "pour les habitants qui ne pourront pas réintégrer rapidement leur logement, des solutions d’hébergement sur le plus long terme sont à l’étude, en lien étroit avec le syndic de copropriété".

"Au-delà de la légitime émotion et de la colère", la municipalité socialiste dirigée par le maire Cédric Van-Styvendael appelle toutefois "au calme" et condamne "sans réserve les atteintes aux personnes et aux biens".