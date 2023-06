Concert : CocoRosie de retour à Lyon au Radiant-Bellevue

Le sœurs Casady reviennent avec Put the Shine On, un mélange de pop, de soul et de funk. À voir samedi 1er juillet au Radiant-Bellevue à Caluire.

Il y a presque vingt ans, les sœurs Casady, Bianca et Sierra, frappaient un grand coup au cœur de la galaxie néofolk/weird folk dans le sillage d’un certain Devendra Banhart. Leur album La Maison de mon rêve était effectivement une rêverie bricolo et légèrement baba cool taillée pour les traversées du miroir.

Après quoi elles ont migré vers un drôle de hip-hop qui réussit le prodige de vider le théâtre antique de Fourvière il y a une quinzaine d’années.

Jamais bien dans leurs baskets, plusieurs mues ont été opérées, dont la dernière sur Put the Shine On, mélange de pop-FM, de soul et de funk, plutôt plaisant. Une curiosité à voir sur scène en espérant autre chose que le carnage de jadis.

CocoRosie - Le 1er juillet, au Radiant-Bellevue