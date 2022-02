L'ASVEL reçoit Strasbourg pour la 19e journée de Betclic Elite

Photo d’illustration basket. (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

L'ASVEL retrouve enfin le parquet de l'Astroballe. Après quatre match à l'extérieur, les Villeurbannais affrontent Strasbourg à 19h.

Troisième au classement, l'ASVEL a besoin d'une victoire pour rester dans la course et espérer passer deuxième, devant Monaco. Les basketteurs villeurbannais affrontent, dimanche 6 février, l'équipe de Strasbourg, 7e au classement. Malgré une équipe amoindrie par plusieurs blessés depuis quelques semaines, l'ASVEL est dans une série de 4 victoires en championnat et pourrait en ajouter une cinquième.

Voici la composition pour le match à venir : Chris Jones, Charles Kahudi, Paul Lacombe, Marcos Knight, James Gist, Youssoupha Fall, Dylan Osetkowski, David Lighty, Matthew Strazel et Kostas Antetokounmpo. Coup d'envoi à 19h, à suivre sur LNB TV.