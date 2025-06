Tourisme d’affaires : Lyon conserve sa 2e place française

Selon le classement de référence pour les destinations de congrès internationaux, Lyon conserve sa 2e place nationale, pour la septième année consécutive, juste derrière Paris.

Lyon est toujours l'une des métropole les plus dynamique dans l’univers du tourisme d’affaires. Selon le classement 2024 de l’ICCA (International Congress and Convention Association), la ville conserve sa 2e place parmi les destinations françaises accueillant le plus de congrès associatifs, derrière Paris. Pour la septième année de suite, la capitale des Gaules monte sur la deuxième marche du podium.

Avec 11 000 réunions recensées dans le monde, l’Europe reste le continent le plus attractif (56 % des événements), tandis que les États-Unis dominent à l’échelle des pays. En recul cette année, la France passe du 4e au 6e rang mondial, en partie en raison de la mobilisation autour des Jeux Olympiques, qui a temporairement réduit la capacité d’accueil de grands congrès.

Sur le plan européen, Lyon se hisse à la 38e place, ex-aequo avec Florence, devançant des métropoles comme Hambourg, Genève ou Francfort. Au niveau national, elle distance nettement Toulouse, Marseille, Nice ou encore Bordeaux. "En 2024, Lyon a accueilli 220 événements, toutes typologies confondues, soit une hausse de 4,8 % par rapport à l’année précédente. Parmi eux, 34 % étaient des congrès associatifs" détaille Valérie Ducaud, directrice du bureau des congrès de l'office du tourisme de Lyon dans le communiqué de presse.

"Ces très bons résultats récompensent les efforts des acteurs du tourisme d’affaires et confirment le positionnement fort de Lyon, capable d’accueillir de grands congrès nationaux et internationaux, renforçant ainsi l’attractivité et le rayonnement de notre métropole" conclut Hélène Duvivier, vice-présidente de la Métropole de Lyon.