Coup d'envoi des rendez-vous en France : le tourisme lyonnais en "très bonne santé"

Mardi 1er avril signait le coup d'envoi de l'événement international dédié au tourisme "les rendez-vous en France" à la Halle Tony Garnier. L'occasion de dresser le bilan sur l'offre lyonnaise.

Mardi 1er avril, la ministre déléguée en charge du tourisme Nathalie Delattre a inauguré la 18e édition des rendez-vous en France à la Halle Tony Garnier. "C'est un plaisir d'être présente dans cette halle mythique", a-t-elle prononcée après son tour inaugural auprès des exposants. Organisé du 1er au 2 avril, l'événement international vise à mettre en lumière l'offre touristique française auprès de tours opérateurs et acteurs touristiques venus du monde entier. Pour cette 3e édition dans la région, 1 950 professionnels du tourisme, dont 845 prescripteurs internationaux issus de 62 pays sont attendus à Lyon.

Avec plus de 28 000 rendez-vous d'affaires programmés, les rendez-vous en France sont l'occasion de promouvoir les différentes régions françaises. Basée à Lyon pour la seconde fois, cette nouvelle édition est également l'opportunité de valoriser le patrimoine et le tourisme local : "Nous comptons sur ce salon pour mettre en avant nos atouts", a déclaré Hélène Duvivier, vice-présidente de la Métropole de Lyon en charge du tourisme.

L'occasion également, de faire le point sur le tourisme lyonnais, qui, comme l'affirme Hélène Duvivier "est en très bonne santé." Avec 9,5 millions de nuitées, la Ville de Lyon se hisse dans le top 15 des destinations mondiales selon le GDS index 2024. Lyon est au fil des ans, passée de destination étape à destination de séjour, avec en moyenne, une durée de séjour établie à 3,8 nuits. Elle semble également plaire, puisque d'après une récente étude de satisfaction réalisée auprès de 5 000 visiteurs, 99% se disent satisfaits de leur visite, dont 55% très satisfaits.

"Lyon n'est pas une ville musée"

"Notre ville a su s'étendre tout en respectant le patrimoine historique de Lyon", affirme Robert Revat, président de l'office du tourisme de la Métropole de Lyon. Il poursuit : "A la différence d'autres villes, notre ville n'est pas une ville musée." Pour cela, la stratégie du tourisme lyonnais repose sur deux piliers.

Le premier est le respect de la primauté des habitants sur les visiteurs : "Ce qui est bon pour les Lyonnais est bon pour les visiteurs car ils peuvent vivre des expériences authentiques", souligne le président de l'office du Tourisme. Pour cela, plusieurs dispositifs ont été mis en place sur le territoire de la Métropole. Parmi eux, les chartes de régulation concernant les traboules et leur nombre de visiteurs, ou encore les réglementations quant aux locations saisonnières : "Le but est de garantir une "vrai" vie dans les quartiers du centre-ville", affirme le président de l'office du Tourisme.

Le second pilier, concerne la promotion de modes d'hébergements durables et de moyens de transport vertueux : "Aujourd'hui, Lyon compte près de 6 000 chambres éco-labellisées, soit 30% de ses hôtels", affirme Robert Revat. Il poursuit : "Nous souhaitons faire mieux." Pour rappel, le "green label", vise à récompenser les hôtels pour leur engagement environnemental. Ce dernier repose notamment sur la gestion de l'eau, des déchets, mais aussi sur les économies d'énergies réalisées par l'établissement.

Une ville d'affaire

"Si on devait résumer la stratégie touristique de notre ville, nous pourrions dire qu'on a la volonté d'accueillir plus de touristes et de les accueillir mieux, en établissant un équilibre entre tourisme d'affaire et tourisme de loisir", explique Robert Revat. Lyon étant historiquement une ville marchande, le tourisme d'affaire représente une grande part de son activité. "Nous devons poursuivre son développement car elle contribue directement à l'économie de la Métropole", poursuit-il.

Sur l'année 2023, les congrès organisés sur l'ensemble de la Métropole de Lyon représentaient 145 millions d'euros. Aujourd'hui, le tourisme d'affaire représente 60 % des séjours à Lyon. "Cette part du tourisme permet de mieux répondre aux crises et d'être plus indépendant (...) Cela nous permet d'avoir un fond de roulement qui perdure", explique Hélène Duvivier.

Nouvelles formes de tourisme

L'office du tourisme et la Métropole de Lyon ont également indiqué travailler sur de nouvelles formes de tourisme. Parmi celles-ci, le tourisme à vélo et son passage de la ViaRhôna permettant de relier Lausanne à la Méditerranée, par Lyon. Mais aussi la voie bleue, permettant de parcourir la Moselle et la Saône à vélo. Autre nouvelle forme de tourisme également, le tourisme de randonnée. Parmi les itinéraires, le GR169. Un tour de Lyon en 171 km à travers les collines et forts environnants. "Ces nouvelles formes de tourisme sont interessantes et ne sont pas sous-qualitatives", affirme Hélène du Vivier.

La région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon seront représentés sur le salon jusqu'au mercredi 2 avril à la Halle Tony Garnier.

