Haute-Savoie : les chiffres du tourisme estival en légère hausse

Cette année, le taux de fréquentation estival du département de la Haute-Savoie enregistre une hausse de 2 %.

Le comité départemental du Tourisme en Haute-Savoie a dévoilé les premiers chiffres concernant le taux de fréquentation estival du département. Au total : 23,4 millions de nuitées ont été enregistrées entre juin et août 2025, soit une progression de 2 % comparé à l'année passée.

Au même titre que les lacs, les villes affichent un taux d'occupation moyen, stable de 71,5 %. Les stations enregistrent quant à elles une légère hausse de 0,9 % avec 51, 7 % d'occupation.

Au sein même du département, les taux d'occupation du Pays du Mont-Blanc et du Pays du Léman ont décollés. Le premier enregistre une hausse de 2,3 %, contre 4,7 % pour le second.

Lire aussi :