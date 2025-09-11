Actualité
randonnée à la pointe de Miribel, Villard

Haute-Savoie : les chiffres du tourisme estival en légère hausse

  • par Loane Carpano

    • Cette année, le taux de fréquentation estival du département de la Haute-Savoie enregistre une hausse de 2 %.

    Le comité départemental du Tourisme en Haute-Savoie a dévoilé les premiers chiffres concernant le taux de fréquentation estival du département. Au total : 23,4 millions de nuitées ont été enregistrées entre juin et août 2025, soit une progression de 2 % comparé à l'année passée.

    Au même titre que les lacs, les villes affichent un taux d'occupation moyen, stable de 71,5 %. Les stations enregistrent quant à elles une légère hausse de 0,9 % avec 51, 7 % d'occupation.

    Au sein même du département, les taux d'occupation du Pays du Mont-Blanc et du Pays du Léman ont décollés. Le premier enregistre une hausse de 2,3 %, contre 4,7 % pour le second.

