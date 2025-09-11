Trenitalia ouvre ses ventes d'hiver et renforce sa ligne Paris-Lyon

A compter du 14 décembre prochain, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia proposera cinq nouveaux allers-retours sur la ligne Paris-Lyon.

Il est l'heure de commencer à préparer ses vacances d'hiver. Le 15 septembre prochain, Trenitalia ouvrira ses ventes pour la saison hivernale sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Lyon-Milan.

Et alors que la compagnie ferroviaire italienne propose actuellement neuf allers-retours quotidiens, cette dernière compte encore renforcer son offre Paris-Lyon. Cinq nouveaux allers-retours, portant l'offre à quatorze allers-retours soit 28 trains par semaine seront proposés à compter du 14 décembre prochain. "Ainsi, plus d’un tiers de l’offre sera assurée par Trenitalia entre les deux métropoles", se félicite la compagnie concurrente de la SNCF.

La ligne Paris-Milan continuera quant à elle à desservir la ville italienne grâce à deux allers-retours quotidiens passant par Lyon.

