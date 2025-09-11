Actualité
trenitalia lyon paris
(Photo Trenitialia)

Trenitalia ouvre ses ventes d'hiver et renforce sa ligne Paris-Lyon

  • par Loane Carpano

    • A compter du 14 décembre prochain, la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia proposera cinq nouveaux allers-retours sur la ligne Paris-Lyon.

    Il est l'heure de commencer à préparer ses vacances d'hiver. Le 15 septembre prochain, Trenitalia ouvrira ses ventes pour la saison hivernale sur les lignes Paris-Lyon et Paris-Lyon-Milan.

    Et alors que la compagnie ferroviaire italienne propose actuellement neuf allers-retours quotidiens, cette dernière compte encore renforcer son offre Paris-Lyon. Cinq nouveaux allers-retours, portant l'offre à quatorze allers-retours soit 28 trains par semaine seront proposés à compter du 14 décembre prochain. "Ainsi, plus d’un tiers de l’offre sera assurée par Trenitalia entre les deux métropoles", se félicite la compagnie concurrente de la SNCF.

    La ligne Paris-Milan continuera quant à elle à desservir la ville italienne grâce à deux allers-retours quotidiens passant par Lyon.

    Lire aussi :

    à lire également
    À Lyon, maire et préfet face aux commerçants au lendemain des manifestations

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Lyon, maire et préfet face aux commerçants au lendemain des manifestations 14:41
    trenitalia lyon paris
    Trenitalia ouvre ses ventes d'hiver et renforce sa ligne Paris-Lyon 14:31
    Haute-Savoie : les chiffres du tourisme estival en légère hausse 13:47
    Exposition : les encres aquarellées de Jo Lewis 12:58
    19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon 12:17
    d'heure en heure
    police Lyon
    L'homme grièvement blessé par balles à Lyon est mort 12:03
    "Bloquons tout" : l'Université Lyon 2 et Sciences Po Lyon restent fermés ce jeudi 11:53
    Philippe Bernachon découpe Le Président
    50 ans d'excellence : le Président de la Maison Bernachon célèbre son anniversaire 11:28
    Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
    À Lyon, le Festival Lumière dévoile un plateau 2025 d'exception 10:48
    Feu manifestation, grève 10 septembre
    10 septembre à Lyon : Aulas dénonce "le silence des Verts"… qui avaient pourtant fustigé des violences "intolérables" 10:05
    voiture police faits-divers
    Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon 09:23
    Villeurbanne : un homme de 39 ans retrouvé mort, le corps marqué de coups 09:10
    Mouvement du 10 septembre : 7,4 % de grévistes dans l’académie de Lyon 08:28
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut