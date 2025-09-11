Exposition : les encres aquarellées de Jo Lewis

Peintre anglaise, formée entre autres à la Leith School of Art (Écosse) et à l’école des Beaux-Arts de Valence (France), Jo Lewis travaille dans l’eau en mouvement, dans les rivières, la mer et les ruisseaux, plongeant ses supports au gré des flux et reflux après qu’elle a déposé des gouttes d’encre puis qu’elle accompagne avec son corps et ses propres gestes.

Par ce travail délicat d’encre aquarellée où il est question de traces, de contrastes sculptés et chorégraphiés par la fluidité de l’eau, elle fait apparaître une palette de nuances très subtiles qui rendent visible l’invisible. Vibrantes et poétiques, ses œuvres questionnent l’impermanence de la vie pour en saisir les empreintes fragiles, elles témoignent d’une rencontre intime avec l’eau mais aussi avec la nature où s’expriment rythmes, forces et tensions.

Espace fluide - Jo Lewis – Du 11 septembre au 18 octobre à la galerie Valérie-Eymeric

lagalerievalerieeymeric.fr