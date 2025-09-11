Culture
Jo LewisTouch, aquarelle et encre sur papier, 2025

Exposition : les encres aquarellées de Jo Lewis

  • par Martine Pullara

    • Peintre anglaise, formée entre autres à la Leith School of Art (Écosse) et à l’école des Beaux-Arts de Valence (France), Jo Lewis travaille dans l’eau en mouvement, dans les rivières, la mer et les ruisseaux, plongeant ses supports au gré des flux et reflux après qu’elle a déposé des gouttes d’encre puis qu’elle accompagne avec son corps et ses propres gestes. 

    Par ce travail délicat d’encre aquarellée où il est question de traces, de contrastes sculptés et chorégraphiés par la fluidité de l’eau, elle fait apparaître une palette de nuances très subtiles qui rendent visible l’invisible. Vibrantes et poétiques, ses œuvres questionnent l’impermanence de la vie pour en saisir les empreintes fragiles, elles témoignent d’une rencontre intime avec l’eau mais aussi avec la nature où s’expriment rythmes, forces et tensions.

    Espace fluide - Jo Lewis – Du 11 septembre au 18 octobre à la galerie Valérie-Eymeric

    lagalerievalerieeymeric.fr

    à lire également
    19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition : les encres aquarellées de Jo Lewis 12:58
    19, 20, 21 septembre : ce qu’il faut savoir sur les Journées du patrimoine 2025 à Lyon 12:17
    police Lyon
    L'homme grièvement blessé par balles à Lyon est mort 12:03
    "Bloquons tout" : l'Université Lyon 2 et Sciences Po Lyon restent fermés ce jeudi 11:53
    Philippe Bernachon découpe Le Président
    50 ans d'excellence : le Président de la Maison Bernachon célèbre son anniversaire 11:28
    d'heure en heure
    Hangar du premier film de l'Institut Lumière.
    À Lyon, le Festival Lumière dévoile un plateau 2025 d'exception 10:48
    Feu manifestation, grève 10 septembre
    10 septembre à Lyon : Aulas dénonce "le silence des Verts"… qui avaient pourtant fustigé des violences "intolérables" 10:05
    voiture police faits-divers
    Un homme en fauteuil roulant tué à l'arme blanche à Lyon 09:23
    Villeurbanne : un homme de 39 ans retrouvé mort, le corps marqué de coups 09:10
    Mouvement du 10 septembre : 7,4 % de grévistes dans l’académie de Lyon 08:28
    Asvel féminin champion de France
    Marie-Sophie Obama quitte la présidence de l'Asvel féminin 08:10
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air toujours bonne ce jeudi 07:45
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut