Actualité

19 Rhodaniennes au départ du Raid Amazones en Thaïlande

  • par La Rédaction

    • Elles feront partie des 291 participantes de cette aventure sportive et solidaire 100 % féminine, qui fêtera ses 25 ans fin novembre.

    Elles viennent de Lyon, Villefranche, Irigny ou encore Frontenas : 19 Rhodaniennes s’apprêtent à s’envoler pour la Thaïlande, où se tiendra du 29 novembre au 9 décembre le Raid Amazones 2025. Cette épreuve itinérante, imaginée il y a 25 ans par Alexandre Debanne, mêle sport, dépassement de soi et solidarité féminine.

    Pendant six jours, les participantes, regroupées en équipes de deux ou trois, enchaîneront VTT, canoë, trail et tir à l’arc au cœur des paysages tropicaux de Kanchanaburi, au nord de Bangkok. L’après-midi, place aux rencontres culturelles avec les habitants. Une expérience unique pour ces aventurières du Rhône, prêtes à représenter la région dans cette épopée humaine et sportive hors du commun.

    à lire également
    Haute-Savoie : Incendio rachetée par le groupe SBTX

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Pas d'image
    19 Rhodaniennes au départ du Raid Amazones en Thaïlande 11:55
    Haute-Savoie : Incendio rachetée par le groupe SBTX 11:11
    Près de Lyon : la nourrice accusée de violences a été relaxée 10:20
    "C'est le trumpisme qui arrive en France" : la patronne des Écologistes s'en prend à Jean-Michel Aulas 09:28
    Pollution à Lyon : la qualité de l'air bonne à moyenne ce lundi 08:35
    d'heure en heure
    Renversée par Monaco, l'Asvel chute pour la première fois de la saison en championnat 08:11
    Lyon : quatre morts dans l'incendie d'un immeuble du 3e arrondissement 07:49
    Pluie et orages : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:27
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    De la pluie et des nuages à Lyon ce lundi, jusqu'à 18 degrés attendus 07:12
    Raphaël Desfontaines, Atmo Auvergne-Rhône-Alpes
    ZTL, Voies lyonnaises, embouteillages : quelles conséquences pour l’air à Lyon ? 07:00
    Le DJ Fred Again annonce un concert unique à Lyon la semaine prochaine 19/10/25
    Rhône : les perturbations à prévoir sur les routes à partir de la semaine prochaine 19/10/25
    Lyon : un tabac du 8e arrondissement braqué, les suspects recherchés 19/10/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut