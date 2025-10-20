19 Rhodaniennes au départ du Raid Amazones en Thaïlande

Elles feront partie des 291 participantes de cette aventure sportive et solidaire 100 % féminine, qui fêtera ses 25 ans fin novembre.

Elles viennent de Lyon, Villefranche, Irigny ou encore Frontenas : 19 Rhodaniennes s’apprêtent à s’envoler pour la Thaïlande, où se tiendra du 29 novembre au 9 décembre le Raid Amazones 2025. Cette épreuve itinérante, imaginée il y a 25 ans par Alexandre Debanne, mêle sport, dépassement de soi et solidarité féminine.

Pendant six jours, les participantes, regroupées en équipes de deux ou trois, enchaîneront VTT, canoë, trail et tir à l’arc au cœur des paysages tropicaux de Kanchanaburi, au nord de Bangkok. L’après-midi, place aux rencontres culturelles avec les habitants. Une expérience unique pour ces aventurières du Rhône, prêtes à représenter la région dans cette épopée humaine et sportive hors du commun.