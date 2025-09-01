Consommation

Shopping de rentrée

  • par Céline Rapinat

    • Notre sélection dans les boutiques lyonnaises

    Maroquinerie made in monts du Lyonnais

    Marque de maroquinerie artisanale et écoresponsable, Hécourt a été fondée il y a quatre ans par une Lyonnaise d’adoption. Parmi ses créations haut de gamme, cette housse pour tablette et ordinateur, élégante et raffinée, mêle cuir pleine fleur d’Alsace et cuirs de poissons de la tannerie lyonnaise Ictyos. Dimensions, coloris des cuirs et du fil de lin, ajout d’une patte pour sécuriser l’ouverture… Tout peut être personnalisé à l’envi pour répondre aux besoins de chacun.

    Housse tablette et ordinateur Hévasion – 450 euros.

    www.hecourt.com

    Snoopy et Cie

    Carnets, crayons, coffrets collectors, cartables… À l’occasion des 75 ans de Snoopy, Moleskine a lancé, en collaboration avec la marque Peanuts, toute une série de produits à l’effigie du célèbre petit chien et de ses fidèles acolytes. Organisé par semaine et couvrant l’année 2026, cet agenda coloré renferme un marque-page, des autocollants et de petits dessins mettant en scène les personnages Peanuts. Sans oublier l’élégant papier ivoire, qui vous permet de profiter des bienfaits de l’écriture manuscrite.

    Agenda Moleskine X Peanuts – 31 euros.

    Moleskine – 3, rue Émile-Zola, Lyon 2e

    Secrétaire à votre service

    Design épuré, couleurs tendance, ce secrétaire en bois massif va vous donner envie de télétravailler. Grâce à ses différentes étagères et niches, vous pouvez organiser votre espace de travail comme bon vous semble. À vous de choisir sa largeur, sa finition – frêne ou chêne – et son coloris parmi les onze disponibles. Il sera ensuite fabriqué dans les ateliers de Mon Petit Meuble français. À commander chez Emile & Suzanne, seul showroom de la marque en France.

    Secrétaire Kube – À partir de 2 199 euros.

    Emile & Suzanne – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

    Trousse unique

    Création de la marque lyonnaise Unique en son genre, cette trousse à crayons matelassée a été entièrement fabriquée dans la jolie boutique atelier 3 Novembre. Idéale pour ranger toutes vos petites affaires, elle se décline en une multitude d’imprimés poétiques et colorés et donnera une touche joyeuse à votre journée de travail.

    Trousse à crayons Colette – 22 euros.

    Atelier-boutique 3 Novembre – 32, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

    Pause bien-être

    Si vos vacances semblent déjà loin et que vous sentez monter la pression, direction l’institut Maison Auguste pour un moment de déconnexion total. Optez pour le Shiroshampi, un massage traditionnel indien qui se concentre sur le cuir chevelu, le visage, la nuque, les épaules et le haut du dos. Inspiré d’un rituel ancestral, il permet de relâcher les tensions, booste l’énergie et améliore la qualité du sommeil, un must pour lutter contre le stress et la fatigue mentale.

    Massage Shiroshampi – 69 euros.

    Maison Auguste – 39, rue Auguste-Comte, Lyon 2e

    Trajets urbains et responsables

    Ce vélo électrique urbain fait partie des emblématiques de la marque Tenways. Reconnu pour sa légèreté, il est ultra maniable et se transporte facilement dans les escaliers, les ascenseurs, les transports en commun… Grâce à son design minimaliste et son ingénierie de précision, il séduira tous les adeptes du vélotaf en quête d’élégance, de confort et de performance.

    Vélo électrique Tenways CGO600 (nouvelle édition) – 1 299 euros.

    Dring Vélos urbains – 216, rue Garibaldi, Lyon 3e

    Lyon Cycle Chic – 74, rue Salomon-Reinach, Lyon 7e

    Et aussi :

    Le coworking autrement

    Si vous cherchez un lieu paisible et chaleureux en vue de télétravailler, direction Bikube, le nouvel espace de coliving du quartier Sans-Souci. Que vous souhaitiez être au calme ou profiter de l’atmosphère environnante, plusieurs espaces sont à votre disposition : canapés et fauteuils moelleux, bureaux sages, salles de réunion élégantes… Outre le wifi haut débit et les boissons chaudes à volonté, on apprécie particulièrement la déco joyeuse et tendance qui met dans les meilleures dispositions pour se concentrer et trouver l’inspiration.

    À partir de 12 euros la demi-journée.

    Espace de coworking Bikube – 9, rue Saint-Théodore, Lyon 3e

