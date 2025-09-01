Située à Saint-Genis-Laval, la cour de récréation du groupe scolaire Guilloux a été réaménagée durant les vacances. A terme 265 arbres et 910 arbustes devraient être plantés.

C'est la rentrée dans les écoles de la Métropole lyonnaise. Et si certains élèves sont heureux de retrouver leurs amis, d'autres le sont de découvrir leur toute nouvelle cour de récréation. A l'image du groupe scolaire Guilloux de Saint-Genis-Laval, dont la cours a été réaménagée durant l'été.

Démarrés en juillet, les travaux ont permis de supprimer quelque 3000 m2 de goudron dans la cour du groupe scolaire. Les élèves devront néanmoins attendre novembre 2025 pour profiter de végétation dans leur cour. La mairie de Saint-Genis-Laval précise que les plantations, les bancs, les jeux et les marquages au sol seront finalisés dans les prochaines semaines. Au total, 265 arbres et 910 arbustes devraient être plantés.

La municipalité précise que l'ensemble des cours de récréation Saint-Genoise profiteront du même traitement d'ici 2026.

