UTMB : un podium 100% auralpin sur la TDS

Les trois ducs de la TDS 2025, considérée comme l'alternative sauvage de l'UTMB, sont tous des trailers de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

La TDS (acronyme de Sur les traces des ducs de Savoie), c'est la course sauvage de la semaine de l'UTMB. Réputée pour sa technicité, c'est une épreuve particulièrement exigeante de 152 kilomètres et 9 000 mètres de dénivelé positif.

Depuis l’allongement de son parcours en 2019, la TDS s’est forgée une réputation redoutable pour sa technicité et ses passages mythiques comme le Passeur de Pralognan (un coureur tchèque y avait chuté et perdu la vie lors de l'édition 2021). Cette année, le plateau était particulièrement relevé et la course a connu un engouement inédit avec +37 % d’élites au départ, signe qu’elle s’impose désormais comme l’un des grands rendez-vous du sommet mondial de l’ultra-trail.

Pour ce cru 2025, les athlètes d'Auvergne-Rhône-Alpes ont su se démarquer.

L'Annécien d'adoption, originaire de Grenoble, Antoine Charvolin, du team ON Trail (UTMB Index 880) remporte la TDS en 18h22'17.

Il est suivi dans un mouchoir de poche (moins de 6 minutes !) par Gautier Airiau du team Scott / Méribel (UTMB Index 865) qui boucle le parcours en 18h28'04. Troisième en 2024, il monte une marche de plus cette année.

Leo Rogaume d'Annecy Athlétisme (UTMB Index 854) fait son entrée par la grande porte pour sa 1re participation à la TDS. Il complète le podium 100% Auvergne-Rhône-Alpes en 18h39'21.

Après 152 kilomètres et 9 000 mètres de dénivelé positif, et plus de 18 heures de course, l'écart entre les trois premiers n'est que de 17 minutes.

L'un des grands favoris, le Français Beñat Marmissolle (UTMB Index 878), fort de ses victoires sur la X-Alpine du Trail Verbier St-Bernard by UTMB et sur le 100M de Valhöll Fin del Mundo by UTMB en 2025 (2e du Tor des Géants 2024,) longtemps dans le trio de tête sur cette TDS, a dû abandonner.

