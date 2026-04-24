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Grégory doucet reçoit l’écharpe de maire de mains du doyen de l’assemblée Jean-Michel Aulas. Election Grégory Doucet conseil municipal de Lyon

Hausse des frais de représentation de Grégory Doucet : "une démarche de clarté" se justifie le maire de Lyon

  • par Vincent Guiraud
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    • Après la polémique suscitée par l’augmentation de 400 % de l’enveloppe dédiée aux frais de représentation du maire, la Ville de Lyon assume une mesure destinée, selon elle, à clarifier et mieux encadrer ces dépenses.

    "Indécent" selon l'opposition. "Démarche de clarté" pour Grégory Doucet et la mairie de Lyon. Au lendemain du vote au conseil municipal portant de 3 000 à 15 000 euros l’enveloppe annuelle de frais de représentation du maire, la Ville de Lyon a réagi pour défendre une décision vivement critiquée par l’opposition.

    A lire aussi : Lyon : l’opposition juge "indécente" la hausse de 400 % des frais de représentation de Grégory Doucet

    Dans un communiqué publié jeudi soir, la municipalité insiste sur un objectif de "lisibilité et de transparence". "Dans le cadre de ses fonctions, un maire engage des frais de différentes natures : frais de représentation publique (fleurs, gerbes ou couronnes dans un cadre officiel, cadeaux institutionnels et protocolaire), frais de déplacements, frais liés à des évènements institutionnels et frais de restauration" rappelle la Ville. "Des dépenses qui ne relèvent ni du confort ni d’un privilège", assure l’exécutif, qui souligne la nécessité d’adapter les moyens "aux responsabilités et au rayonnement" de la troisième ville de France.

    La mairie insiste également sur le fait que les 15 000 euros constituent un plafond, qui ne sera pas forcément consommé chaque année. Pour répondre aux critiques sur le contrôle des dépenses, un engagement de publication a été annoncé : le détail des frais sera rendu public sur le site de la Ville chaque année.

    La Ville glisse un tacle à la Région

    Jeudi, l’opposition avait notamment proposé de limiter la hausse à l’inflation et de renforcer le calendrier de présentation du bilan annuel. Deux amendements rejetés par la majorité. Le maire, Grégory Doucet, avait alors promis d’ouvrir à nouveau le débat "début 2027" sur la base d’un premier bilan.

    Lire aussi : Aulas accuse Doucet de "trahir le résultat des urnes" : l'édile lyonnais parle lui "d'un score sans appel"

    Dans son communiqué, la Ville en profite également pour tacler la région Auvergne-Rhône-Alpes dirigée par Laurent Wauquiez puis Fabrice Pannekoucke. Appelant l'opposition de droite au conseil municipal à "regarder ce sujet avec honnêteté", Grégory Doucet évoque les dépenses engagées par l’ancien président de région Laurent Wauquiez lors de son "Dîner des sommets". "Il faudrait mobiliser l’entièreté de cette enveloppe pendant au moins 10 ans pour atteindre le montant engagé par Laurent Wauquiez, alors Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes" raille Grégory Doucet. Avant également de dénoncer "la nouvelle Présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli" qui "a présenté
    ce mercredi 22 avril 2026 en séance du conseil métropolitain, une délibération validant la création de plusieurs dispositifs cumulant frais de représentation, mises à disposition de voitures et de logements de fonction pour de nombreux cadres dirigeants de la collectivité.    "

    Une manière pour le maire écologiste de déplacer la polémique naissante et de défendre une mesure "qui s’inscrit dans une démarche de clarté qui vise un
    objectif : donner au Maire les moyens d’agir pour Lyon, tout en garantissant une
    transparence des dépenses.    "

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