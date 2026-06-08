Des travaux de maintenance auront lieu sur l'A46 et l'A89 cette semaine, du lundi 8 juin au jeudi 11 juin. Certaines bretelles seront fermées à la circulation.

De Saint-Priest-Bel-Air (n°11) jusqu’à Communay nord (n°16), l’A46 sera fermée du lundi 8 juin au jeudi 11 juin. Aucun véhicule ne pourra circuler de 21 heures à 6 heures le lendemain en raison d'une "remise en état des glissières de sécurité, fauchage mécanique des espaces verts, balayage mécanique et entretien des assainissements", déclare Vinci Autoroutes dans un communiqué.

Les accès d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Priest centre (n°12) seront également fermés du 8 au 9 juin. L'accès est fermé de 21 heures à 5 heures du matin, empêchant les automobilistes en direction de Paris de circuler sur cet axe.

A89 : 3 tunnels entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny seront fermés

Du lundi 8 juin au jeudi 11 juin 2026 inclus, les trois tunnels de l’A89 (Violay, Buissière et Chalosset), seront fermés pour des travaux de maintenance. "Ce sont ainsi en tout 115 ventilateurs, 3 200 lampes et plus de 180 caméras qui seront vérifiés sur plus de 6 000 mètres de tunnels", assure Vinci Autoroutes.

Les travaux des nuits de lundi et mardi seront effectués en direction de Clermont-Ferrand.

La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Tarare-est (n°35) et Balbigny (n°33). Il sera aussi impossible d’emprunter l’échangeur de Tarare-centre (n°34) en direction de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne.

La fermeture de l'A89 aura lieu dans les deux sens, de l’échangeur de Balbigny (n°33) à celui de Tarare-est (n°35), au cours de la nuit du 10 juin au 11 juin. La fermeture s'étendra aussi à l’échangeur de Tarare centre (n°34). Les travaux auront lieu dans les tunnels en direction de Lyon durant la nuit du jeudi 11 juin.

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