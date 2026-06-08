Actualité
Image d’illustration. Panneau travaux

Travaux sur l'A46 et l'A89 : des voies bloquées à la circulation autour de Lyon

  • par Clarisse Bererd

    • Des travaux de maintenance auront lieu sur l'A46 et l'A89 cette semaine, du lundi 8 juin au jeudi 11 juin. Certaines bretelles seront fermées à la circulation.

    De Saint-Priest-Bel-Air (n°11) jusqu’à Communay nord (n°16), l’A46 sera fermée du lundi 8 juin au jeudi 11 juin. Aucun véhicule ne pourra circuler de 21 heures à 6 heures le lendemain en raison d'une "remise en état des glissières de sécurité, fauchage mécanique des espaces verts, balayage mécanique et entretien des assainissements", déclare Vinci Autoroutes dans un communiqué.

    Les accès d’entrée et de sortie de l’échangeur de Saint-Priest centre (n°12) seront également fermés du 8 au 9 juin. L'accès est fermé de 21 heures à 5 heures du matin, empêchant les automobilistes en direction de Paris de circuler sur cet axe.

    A89 : 3 tunnels entre Balbigny et la Tour-de-Salvagny seront fermés

    Du lundi 8 juin au jeudi 11 juin 2026 inclus, les trois tunnels de l’A89 (Violay, Buissière et Chalosset), seront fermés pour des travaux de maintenance. "Ce sont ainsi en tout 115 ventilateurs, 3 200 lampes et plus de 180 caméras qui seront vérifiés sur plus de 6 000 mètres de tunnels", assure Vinci Autoroutes.

    Les travaux des nuits de lundi et mardi seront effectués en direction de Clermont-Ferrand.
    La fermeture de l’A89 sera donc effective entre les échangeurs de Tarare-est (n°35) et Balbigny (n°33). Il sera aussi impossible d’emprunter l’échangeur de Tarare-centre (n°34) en direction de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne.

    La fermeture de l'A89 aura lieu dans les deux sens, de l’échangeur de Balbigny (n°33) à celui de Tarare-est (n°35), au cours de la nuit du 10 juin au 11 juin. La fermeture s'étendra aussi à l’échangeur de Tarare centre (n°34). Les travaux auront lieu dans les tunnels en direction de Lyon durant la nuit du jeudi 11 juin.

    Lire aussi : Rhône : de nombreux travaux attendus sur les routes la semaine prochaine

    à lire également
    un avocat, juge, au palais de justice
    Près de Lyon : un détenu agresse un surveillant, il écope de 6 mois supplémentaire

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    un avocat, juge, au palais de justice
    Près de Lyon : un détenu agresse un surveillant, il écope de 6 mois supplémentaire 11:48
    72 % des Lyonnais sont favorables au maintien de la rue Grenette sans circulation automobile 11:19
    Travaux sur l'A46 et l'A89 : des voies bloquées à la circulation autour de Lyon 11:11
    Climat, démocratie, justice : Grégory Doucet porte la voix de Lyon au sommet des villes européennes 10:45
    Anne Kostomaroff, procureur général près la cour d’appel de Lyon
    Mort de Lyhanna : la procureure générale de Lyon rencontre Gérald Darmanin ce lundi 10:12
    d'heure en heure
    Boîte aux lettres
    Bron : les bureaux de poste menacés par une grève "illimitée" 09:50
    cinéma Pathé Lyon République
    Lyon : les cinémas Pathé fêtent les enfants le 14 juin 09:27
    Orages, fraicheur et soleil : quelle météo prévue cette semaine à Lyon ? 08:38
    Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
    Contrôlé sur l’A7 au guidon d’un quad, il roulait sans permis 08:18
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Deux hommes blessés par balles près d'un point de deal à Villeurbanne 07:55
    Chantage à la sextape à Saint-Etienne : l'ex-maire rejugé en appel à Lyon ce lundi 07:38
    Orages violents : dix départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:22
    Lyon soleil
    Du soleil avant l'arrivée des orages à Lyon, jusqu'à 30 degrés attendus 07:13
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut