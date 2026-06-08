Près de Lyon : un détenu agresse un surveillant, il écope de 6 mois supplémentaire

Actuellement incarcéré à Roanne, un détenu a été condamné à 6 mois de prison supplémentaires pour des faits datant d'avril 2023, à la prison de Villefranche-sur-Saône.

Détenu depuis 2019, actuellement incarcéré dans la prison de Roanne, un individu a été condamné par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits de violence et d’outrage envers des représentants de l’autorité publique. Les faits se sont déroulés en avril 2023, au sein de la prison de Villefranche-sur-Saône, où il était alors incarcéré. La cause ? Un différend avec le chef de l'atelier, dont le ton employé n'aurait pas plus au détenu. Ce quinquagénaire s'en serait pris physiquement au responsable en le frappant au niveau de la gorge.

Selon le Progrès, le détenu ne reconnait pas ses actes, et explique avoir seulement poussé la victime, qui aurait chuté accidentellement. D'autres faits, lui ont, par la suite, été reprochés. C'est le cas en septembre 2024 au centre de détention de Roanne. Lors d’une audition, il aurait insulté les agents chargés de l’entendre. Le tribunal a souligné l'absence de remise en question du prévenu. Il a été condamné à 6 mois de prison supplémentaires, lui qui doit déjà être incarcéré jusqu'en 2030. Il devra également indemniser la victime au titre des préjudices subis.

