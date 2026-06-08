Suite à la mort de Lyhanna, le ministre de la justice Gérald Darmanin convoque les 34 procureurs généraux pour une réunion de travail ce lundi. Parmi eux, Anne Kostomaroff, procureure générale auprès de la cour d'appel de Lyon.

"Il n'y a pas un haut magistrat qui partira en vacances tant que je n'aurai pas vu un par un les procureurs généraux", a déclaré Gérald Darmanin sur LCI ce dimanche 7 juin. La mort de Lyhanna dans le Gers, a fait l'objet d'une secousse jusqu'au ministère de la Justice. Pour rappel, la jeune fille de 11 ans a été retrouvée morte ce jeudi 4 juin. Selon les dernières informations, le vendredi 29 mai, elle monte dans la voiture de Jérôme Barella, père de famille de 41 ans et connaissance de la jeune fille. Il est, depuis, mis en examen pour enlèvement et séquestration et placé en détention provisoire.

Le garde des Sceaux reçoit ce lundi 8 juin les 34 procureurs généraux pour une réunion de travail centrée sur les violences sexuelles faites aux enfants. Gérald Darmanin affirme que toutes les plaintes pour des viols et agressions sexuelles sur enfants, soit "à peu près 70 000" procédures, vont être étudiées avant le 14 juillet, pour vérifier "que toutes les plaintes ont été correctement traitées".

Le ministre entend rencontrer chaque représentant pour "qu'on fasse le bilan de sa cour d'appel, qu'on voit ce qui manque, des difficultés avec le ministère de l'Intérieur, des problèmes d'experts…" Procureure générale auprès de la cour d’appel de Lyon, Anne Kostomaroff fera bien entendu le déplacement à Paris. A noter que le garde des Sceaux présentera le bilan de cette réunion lors d'une conférence de presse à 10 h 30.

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