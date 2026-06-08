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Statue du Sergent Blandan, place Sathonay à Lyon

"Décoloniser l'espace public" : à Lyon, une plaque de contextualisation devant la statue du Sergent Blandan

  • par Romain Balme

    • La Ville de Lyon installera une plaque explicative au pied de la statue du Sergent Blandan, située dans le 1er arrondissement. L’initiative s’inscrit dans un travail de réflexion sur les mémoires coloniales dans l’espace public.

    "Initier un travail de décolonisation des espaces publics". C'est dans cette optique que la Ville de Lyon et la Mairie du 1er arrondissement dévoileront jeudi 11 juin, à 18 heures, une plaque de contextualisation au pied de la statue du Sergent Blandan, place Sathonay.

    Né à Lyon, en 1819, Jean-Hippolyte Blandan est décédé en Algérie, pendant la conquête coloniale en 1842. Un parc situé dans le 7e arrondissement porte d'ailleurs son nom. La mairie explique que "son parcours a fait l'objet d'une importante construction mémorielle portée par l'armée et les autorités de l'époque, dans une perspective de valorisation de l'entreprise coloniale." C'est notamment pour cela que la mairie d'arrondissement a lancé cette démarche "engagée", souhaitant apporter des éléments de contexte historique sur la guerre menée par la France en Algérie "afin d'y imposer un régime colonial".

    Pour rappel, cette initiative municipale s'inscrit dans "un travail plus profond sur les mémoires coloniales à Lyon". Depuis 2025, des rencontres publiques, ainsi que des échanges avec des historiens et associations sont organisées concernant des statues ou encore noms de rue. Le comité mémoriel de la Ville de Lyon avait notamment donné un avis favorable quant à la débaptisation de la rue Bugeaud, dans le 6e arrondissement.

    Une conférence-débat aura lieu après le dévoilement de la plaque

    Les circonstances du décès du sergent Blandan seront également évoquées, tout comme les décisions "qui ont conduit à en faire un emblème de l'engagement du peuple dans l'armée et de l'entreprise coloniale". Alors qu'il conduisait un groupement d'une vingtaine de soldats, 300 cavaliers algériens les auraient pris en embuscade. Jean-Hippolyte Blandan succombera à ses blessures à l'hôpital.

    Après le dévoilement de la plaque, une conférence-débat aura lieu en salle du conseil de la mairie du 1er arrondissement, en présence des historiens Colette Zytnicki et Etienne Aigris, ainsi que Xavier de la Selle, directeur du musée d'Histoire de Lyon.

    Lire aussi : Bugeaud, Sergent Blandan... La Ville de Lyon en "réflexion" pour débaptiser des rues

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