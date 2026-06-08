Lyon : les cinémas Pathé fêtent les enfants le 14 juin

Les cinémas Pathé Bellecour, Vaise et Carré de Soie participeront à la Grande Journée des Enfants le dimanche 14 juin. Une programmation spéciale, entre avant-premières et film culte, attend les familles lyonnaises.

Les jeunes cinéphiles auront rendez-vous dans les salles Pathé lyonnaises le dimanche 14 juin à l'occasion de la Grande Journée des Enfants. L'événement, organisé simultanément dans les cinémas Bellecour, Vaise et Carré de Soie, proposera plusieurs séances spéciales et animations dédiées au jeune public.

Deux films seront présentés en avant-première : Kayara, Princesse Inca, un film d'animation qui suit le parcours d'une adolescente déterminée à briser les traditions de son peuple, et Charlie et les Kangourous, une aventure familiale inspirée d'une histoire vraie en Australie.

Cette journée sera aussi marquée par le retour sur grand écran de Shrek, dont les 25 ans seront célébrés avec une projection précédée d'une présentation du journaliste et historien du cinéma Philippe Rouyer. Des cadeaux, animations et surprises viendront compléter cette journée placée sous le signe du cinéma en famille.