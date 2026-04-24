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Conseil de la Métropole

Métropole de Lyon : le groupe socialiste présidé par Runel et Van Styvendael

  • par V.G.

    • Quatorze élus annoncent la création d’un groupe commun d’opposition au conseil métropolitain. Il sera coprésidé par la députée Sandrine Runel et le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael.

    Un nouveau groupe politique s’organise au sein de la Métropole de Lyon. Les conseillers métropolitains socialistes et issus de Place publique ont officialisé la création d’un groupe commun d’opposition, fort de 14 élus.

    A lire aussi : "Des objectifs de mandat confus et illusoires" : à la Métropole de Lyon, l'ancienne majorité donne le ton

    La coprésidence sera assurée par Sandrine Runel, également députée du Rhône, et par Cédric Van Styvendael, maire de Villeurbanne. Les deux responsables affirment vouloir porter une opposition "résolue, vigilante et constructive" dans la continuité des politiques défendues lors des dernières élections métropolitaines.

    Le groupe annonce déjà ses priorités : logement et encadrement des loyers, lutte contre le sans-abrisme, accès à la culture et à l’emploi, sécurité, attractivité et adaptation au changement climatique. Les élus disent vouloir suivre de près les décisions de l’exécutif sur ces dossiers, avec l’ambition de peser dans les débats et de défendre les intérêts des habitants de la métropole.

    Les membres qui composeront ce groupe :

    Jérôme Bertrand (Lyon-Centre), Jonathan Bocquet (Villeurbanne), Suzy Bolliet (Lyon-Centre), Thomas Bonnefoy (Lyon-Centre), Marie Castets (Lyon Sud-Est), Gilbert-Luc Devinaz (Villeurbanne), Hélène Geoffroy (Rhône-Amont), Melouka Hadj- Mimoune (Villeurbanne), François Journy (Lyon-Ouest), Stéphanie Léger (Lyon Sud-Est), Fabrice Matteucci (Plateau Nord), Sandrine Runel (Lyon-Nord), Agnès Thouvenot (Villeurbanne), Cédric Van Styvendael (Villeurbanne).

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