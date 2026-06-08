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Image d'illustration d'un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.
Image d’illustration d’un contrôle de vitesse de la gendarmerie du Rhône.

Contrôlé sur l’A7 au guidon d’un quad, il roulait sans permis

  • par LR

    • Une scène pour le moins inhabituelle s’est produite jeudi sur l’autoroute A7. Un jeune homme circulant en quad entre Lyon et Valence a été arrêté par les gendarmes après plusieurs dizaines de kilomètres parcourus sur la bande d’arrêt d’urgence.

    Les gendarmes du peloton motorisé de Chanas ont eu la surprise de tomber sur un véhicule peu commun sur l’A7 jeudi en fin de matinée. Selon nos confrères du Dauphiné Libéré, un homme de 25 ans circulait en quad en direction du sud, à une vitesse ne dépassant pas les 40 km/h.

    Le conducteur avait quitté Lyon et se rendait à Valence pour récupérer un équipement destiné à l’engin, récemment acquis par l’un de ses proches. Après avoir emprunté l’autoroute via un péage, il progressait sur la bande d’arrêt d’urgence lorsqu’il a été repéré par les militaires.

    Pris en charge puis escorté jusqu’à une sortie afin de sécuriser l’intervention, le jeune homme a été verbalisé pour plusieurs infractions. Les contrôles ont également révélé qu’il ne possédait pas le permis de conduire. Le quad a finalement été placé en fourrière.

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