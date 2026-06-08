La Ville de Lyon a dévoilé ce lundi 8 juin les résultats de la concertation sur la rue Grenette, lancée le 30 avril dernier.

"Le message est clair", assure Grégory Doucet. Le maire de Lyon a dévoilé ce lundi 8 juin les résultats de la concertation citoyenne lancée le 30 avril dernier sur la possible réouverture à la circulation de la rue Grenette. Située dans le 2e arrondissement, la voie est, depuis juin 2025, réservée aux bus, vélos et piétons dans le cadre du projet Presque’île à vivre et de la Zone à trafic limité (ZTL).

Mais depuis l’élection de Véronique Sarselli (LR) à la tête de la Métropole de Lyon, l'idée de rouvrir la rue aux voitures était sérieusement envisagée par le nouvel exécutif métropolitain. Véronique Sarselli avait en effet annoncé "travailler sur une solution de sortie par le haut du dispositif actuel" pour en présenter un nouveau "d’ici l’été."

72 % des Lyonnais favorables au maintien sans circulation automobile

Mais les résultats dévoilés ce lundi semblent davantage en faveur de la Ville. La concertation a ainsi recueilli 17 424 avis, "un record", salue la Ville de Lyon. Et à la question : "Faut-il maintenir la rue Grenette sans circulation automobile ?", 72 % des Lyonnais ont donc répondu "oui", contre 27 % d’avis défavorables. Dans le détail, les habitants du 1er arrondissement sont favorables à 76 % pour un maintien sans voiture de la voie, et à 66 % pour ceux du 2e arrondissement.

Les aménagements réalisés sont par ailleurs plébiscités à 68 % par les habitants de la métropole, c’est-à-dire domiciliés hors de Lyon, qui ont répondu à la concertation, contre 32 % qui y sont défavorables.

"Rouvrir cet axe aux voitures serait aller contre les usages réels et contre l’avis largement exprimé des habitantes et habitants", note encore Grégory Doucet. Pour rappel, la municipalité assure que près de 90 000 usagers empruntent quotidiennement la rue Grenette en bus, contre les 9 000 à 10 000 voitures auparavant.

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