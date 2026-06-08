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La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. (Illustration Pixabay)

Bron : les bureaux de poste menacés par une grève "illimitée"

  • par Romain Balme

    • A Bron, le syndicat SUD Poste Rhône-Ain appelle à un mouvement de grève ce lundi matin. En cause, un projet de fusion avec le secteur de Genas.

    C'est un projet de fusion qui suscite la colère des syndicats. L'organisation SUD Poste Rhône-Ain appelle dès ce lundi à une grève illimitée. Celle-ci concerne les salariés des bureaux de poste du secteur de Bron. En cause, un projet de fusion avec le secteur de Genas, auquel le personnel dit s'opposer, révèle LyonMag. Le syndicat dénonce une réorganisation décidée de manière unilatérale par La Poste, qui risque d’avoir des conséquences importantes sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des agents, mais aussi sur l’accueil du public. Plus encore, il estime que cette fusion s'inscrit dans une volonté de mue plus large, pouvant entrainer la suppression de bureaux, notamment.

    SUD Poste Rhône-Ain dénonce également la transformation progressive des bureaux de poste en agences bancaires, au détriment selon lui du service public de proximité. Il explique que ce changement nuirait avant tout à un public vulnérable, comme des personnes isolées, précaires ou âgées. En plus de cette fusion, la menace concernent également la suppression de postes l’augmentation des compétences demandées aux agents et des conditions de travail jugées de plus en plus difficiles.

    Pour faire face à ces conditions, le syndicat demande l'arrêt du projet de fusion, une révision complète de cette réorganisation, ainsi que le remplacement systématique des agents. Une manifestation est prévue ce lundi, devant le bureau de poste de Bron, au 16 rue de Verdun.

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