Un agent des transports lyonnais a été violemment frappé par une jeune femme alcoolisée avant l’intervention d’un policier réserviste.
Un contrôle de titres a dégénéré jeudi matin dans la station République à Villeurbanne. Selon nos confrères d'Actu Lyon, jeudi 23 avril, entre 7 h et 7 h 30, une agente des transports en commun lyonnais a été agressé lors d’un contrôle de billets à la station République, sur la ligne A reliant Lyon à Villeurbanne.
Selon les premiers éléments, une usagère de 18 ans, alcoolisée, s’en serait prise physiquement à plusieurs agents présents sur place. L’un d’eux a été violemment frappé. Un réserviste de la police nationale, présent par hasard dans la station, est intervenu pour maîtriser la situation avant l’arrivée des forces de l’ordre.
La jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue. Plusieurs plaintes ont été déposées. Blessé, l’agent a été transporté à l’hôpital. L’enquête doit désormais préciser les circonstances exactes de l’incident.
"une usagère de 18 ans, alcoolisée" Villeurbanne rappelle le Bronx année 70 avant le ménage fait par les mayors Koch puis Juliani à NYC !