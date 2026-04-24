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Le métro B automatisé entre Charpennes et Gare d'Oullins est fonctionnel depuis le 25 juin. ©Flora Chaduc
Image d’illustration. Ligne du métro B à Lyon. ©Flora Chaduc

Un agent TCL agressé dans le métro à Villeurbanne, une suspecte interpellée

  • par LR
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    • Un agent des transports lyonnais a été violemment frappé par une jeune femme alcoolisée avant l’intervention d’un policier réserviste.

    Un contrôle de titres a dégénéré jeudi matin dans la station République à Villeurbanne. Selon nos confrères d'Actu Lyon, jeudi 23 avril, entre 7 h et 7 h 30, une agente des transports en commun lyonnais a été agressé lors d’un contrôle de billets à la station République, sur la ligne A reliant Lyon à Villeurbanne.

    Selon les premiers éléments, une usagère de 18 ans, alcoolisée, s’en serait prise physiquement à plusieurs agents présents sur place. L’un d’eux a été violemment frappé. Un réserviste de la police nationale, présent par hasard dans la station, est intervenu pour maîtriser la situation avant l’arrivée des forces de l’ordre.

    La jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue. Plusieurs plaintes ont été déposées. Blessé, l’agent a été transporté à l’hôpital. L’enquête doit désormais préciser les circonstances exactes de l’incident.

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