Un agent des transports lyonnais a été violemment frappé par une jeune femme alcoolisée avant l’intervention d’un policier réserviste.

Un contrôle de titres a dégénéré jeudi matin dans la station République à Villeurbanne. Selon nos confrères d'Actu Lyon, jeudi 23 avril, entre 7 h et 7 h 30, une agente des transports en commun lyonnais a été agressé lors d’un contrôle de billets à la station République, sur la ligne A reliant Lyon à Villeurbanne.

Selon les premiers éléments, une usagère de 18 ans, alcoolisée, s’en serait prise physiquement à plusieurs agents présents sur place. L’un d’eux a été violemment frappé. Un réserviste de la police nationale, présent par hasard dans la station, est intervenu pour maîtriser la situation avant l’arrivée des forces de l’ordre.

La jeune femme a été interpellée et placée en garde à vue. Plusieurs plaintes ont été déposées. Blessé, l’agent a été transporté à l’hôpital. L’enquête doit désormais préciser les circonstances exactes de l’incident.