Après un lundi qui s'annonce orageux à Lyon et dans toute la métropole de Lyon, le temps devrait être plus calme, avec une fraîcheur qui se maintiendra jusqu'à la fin de la semaine dans la région lyonnaise.

C'est un début de semaine mitigé qui attend toute l'agglomération lyonnaise. Un lundi marqué par d'importants orages prévus en fin de journée à Lyon après une journée où le mercure s'envolera jusqu'à 30 degrés, soit 5 à 6 degrés au-dessus des normales de saison.

Mais une chaleur qui sera de courte durée pour la région lyonnaise. Dès mardi le mercure sera en baisse, avec 22 degrés au maximum attendus dans l'après-midi. Des valeurs un peu fraîches qui se maintiendront au moins jusqu'à jeudi à Lyon, malgré le retour du soleil. Il fera 21 degrés mercredi, avec 12 petits degrés au matin. Jeudi le thermomètre affichera même 11 degrés dans la matinée.

Une fin de semaine agréable

Une météo fraîche, 3 à 4 degrés en dessous des normales de saison, sous un ciel plus ou moins nuageux mais qui devrait rester sec à partir de mardi même si de très légères averses ne sont pas exclues pour la journée de mardi.

C'est seulement à partir de vendredi que les températures afficheront des moyennes de saison avec un thermomètre qui grimpera jusqu'à 26 ou 27 degrés au cours d'une belle journée ensoleillée de printemps. Un temps agréable qui se maintiendra le weekend prochain à Lyon et dans toute la région lyonnaise.