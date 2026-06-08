Le maire de Lyon participe du 8 au 10 juin à la conférence annuelle d’EUROCITIES à Utrecht, aux Pays-Bas. Un rendez-vous stratégique consacré aux grands défis climatiques et démocratiques des métropoles européennes.

Grégory Doucet est attendu cette semaine à Utrecht, aux Pays-Bas, pour représenter Lyon lors de la conférence annuelle du réseau EUROCITIES, qui rassemble plus de 200 grandes villes européennes. À l'occasion du 40e anniversaire de cette organisation fondée notamment à l’initiative de Lyon, le maire écologiste prendra part à plusieurs échanges sur la transition écologique et le rôle des collectivités locales en Europe.

Le maire de Lyon interviendra notamment lors d'une session consacrée à l'action climatique des villes et participera au Sommet des maires, centré cette année sur la défense de la démocratie locale et la solidarité entre collectivités européennes.

Ce déplacement doit également permettre à la délégation lyonnaise de renforcer ses liens avec d'autres métropoles confrontées aux mêmes enjeux de mobilité, de cohésion sociale ou d'adaptation au changement climatique. En marge de la conférence, Grégory Doucet se rendra également à La Haye pour échanger avec des représentants de la justice internationale sur les questions de multilatéralisme et de justice climatique.