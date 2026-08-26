Gratuité des fournitures, périscolaire, prévention : les devoirs de rentrée de la Ville de Lyon

L’adjointe à l’Éducation de la Ville de Lyon, Stéphanie Léger, a dévoilé ce mercredi les grands projets de la municipalité pour cette rentrée scolaire 2026-2027.

Alors que les élèves retrouveront le chemin de l’école lundi prochain, la Ville de Lyon est déjà à pied d’œuvre pour préparer cette rentrée scolaire, dont les grands chantiers qui animeront l’année 2026-2027. Pour évoquer les ambitions de la municipalité, mais aussi les enjeux à venir, le rendez-vous était donné ce mercredi 26 août à l’école du Gros Caillou, dans le 4e arrondissement.

30 fermetures de classes

L’heure était d’abord à un premier bilan après deux mois de vacances. Le sujet brûlant des fermetures de classes était évidemment dans toutes les têtes, notamment après que de nombreux parents lyonnais se sont mobilisés durant l’année. Si la municipalité est toujours dans l’attente des chiffres officiels de l’Éducation nationale, Lyon accuserait 43 fermetures et seulement 13 ouvertures de classe pour cette rentrée. Mais Stéphanie Léger, adjointe à l’Éducation et aux Droits des enfants, temporise : "La baisse démographique nous est bénéfique pour réduire le nombre d’élèves par classe. On a aujourd’hui une moyenne de 24 élèves par classe en élémentaire." La Ville de Lyon enregistre par ailleurs environ 31 500 inscriptions cette année, en légère baisse par rapport à 2025 (32 000 inscriptions).

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Certains élèves bénéficieront également de nouveaux aménagements dès lundi prochain. Près de 45 millions d’euros ont été investis en 2026 pour adapter les établissements au changement climatique et plus de 150 interventions ont été réalisées cet été. "On investit beaucoup d’argent, toujours avec cette volonté d’accessibilité pour tous et de rénovation énergétique pour mieux vivre le changement climatique", ajoute Stéphanie Léger. Elle poursuit : "Là où l’on adapte les écoles, les cours, au changement climatique, l’environnement scolaire évolue aussi pour le mieux." L’enjeu est de taille après les vagues successives de canicule que Lyon a subies depuis fin mai. "On ne va pas se le cacher, beaucoup d’écoles ne sont pas adaptées à ces conditions climatiques. Aujourd’hui, environ 45 % des classes sont équipées de brasseurs d’air, mais nous visons les 100 % à la fin du mandat", promet encore l’adjointe au maire.

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Gratuité des fournitures et activités du mercredi

La Ville de Lyon lancera dès la semaine prochaine les deux gros chantiers de cette rentrée. D’abord, celui de la gratuité des fournitures scolaires promise durant la campagne pour atteindre le "zéro reste à charge". "On le sait, cela représente un coût financier pour les familles, et parfois, une vraie charge mentale durant l’été. Il s’agit avant tout d’une question de justice sociale, de solidarité et d’égalité républicaine devant l’éducation", soutient Stéphanie Léger. Si la Ville de Lyon fournit déjà un certain nombre de fournitures, pour un budget de 1,5 million d’euros, "un travail doit être fait durant l’année avec l’Éducation nationale et le corps enseignant afin d’évaluer au mieux les besoins", précise l’adjointe. Elle assure dans le même temps que la mesure sera votée lors du budget 2027 pour une mise en œuvre dès l'année prochaine. Cette dernière devrait représenter "au moins 500 000 euros supplémentaires", poursuit Stéphanie Léger.

En plus de l’offre de loisirs proposée lors de la pause méridienne et du périscolaire du soir (PEP’S), la municipalité écologiste s’attellera dans les prochaines semaines au temps périscolaire du mercredi. "C’est ici que l’on observe le plus de besoin", indique l’adjointe. Ce temps d’accueil sera construit avec les équipes éducatives, les centres sociaux, mais aussi les parents pour proposer l’offre la plus adaptée. "En faisant un travail de fond sur la structuration de la filière animation, on la rend aussi plus attractive", assure-t-elle toujours.

L’adjointe à l’Education, @MissStephLeg, a présenté ce mercredi les deux grands chantiers de la Ville de #Lyon pour cette première rentrée scolaire de second mandat : la gratuité des fournitures scolaires et le temps périscolaire du mercredi. pic.twitter.com/l3IZOBqOgV — Lyon Capitale (@lyoncap) August 26, 2026

Avec 25 000 repas servis quotidiennement dans les écoles municipales, la Ville de Lyon veut aussi poursuivre ses efforts dans sa restauration scolaire. 65 % de produits biologiques sont aujourd'hui servis dans les cantines, mais "nous avons des objectifs très ambitieux par rapport à ceux de 2022", complète Stéphanie Léger. Pour cela, la municipalité s’appuiera sur le développement de l’approvisionnement local et sur une commission agricole réunissant la Ville, le prestataire, la Chambre d’agriculture du Rhône et Agribio Rhône et Loire. Davantage de repas seront par ailleurs produits à la cuisine centrale, située à Rillieux-la-Pape, notamment les plats végétaux. Du côté du prix des repas, Stéphanie Léger souhaite rassurer les parents : "Depuis sept ans, les prix n’ont pas changé. Ils n’augmenteront pas non plus sur l’année 2026-2027."

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"Le droit des enfants sera le socle de notre politique"

Après le scandale du périscolaire à Paris, la municipalité lyonnaise entend poursuivre l’attention accordée au recrutement des agents et animateurs. Organisée en accueil collectif de mineurs, la Ville de Lyon bénéficie de deux niveaux de vérification de l’honorabilité d’une personne : celui de l’État et le sien. "En tant qu’employeur public, nous avons aussi accès au fichier judiciaire d’une personne et nous pouvons voir si elle est inscrite dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. C’est un travail que nous faisons tout au long de l’année", assure Stéphanie Léger. En juin, l'adjointe précisait que trois personnes avaient été suspendues pour des faits d'attouchements depuis 2021.

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La question de la sensibilisation est enfin au cœur de cette rentrée scolaire. Entre 2025 et 2026, 3 700 enfants ont déjà été sensibilisés à des sujets de santé et de prévention. Les 80 professionnels médico-sociaux mobilisés poursuivront donc leur action au sein des établissements pour apprendre à détecter les signes de violence, comment réagir et accompagner les enfants, mais aussi comment communiquer avec les parents sur des sujets sensibles. "Détecter et prendre en compte la parole de l’enfant sont des questions majeures. L’enfant est un citoyen à part entière et nous devons lui garantir une place dans la cité. Nous l’avons mis en place lors du précédent mandat, nous allons poursuivre cet engagement", martèle Stéphanie Léger. Et de conclure : "Le droit des enfants sera le socle de notre politique."

@MissStephLeg rappelle que deux niveaux de vérification existent pour contrôler l’honorabilité des agents et animateurs que la Ville de #Lyon emploie afin de garantir la sécurité des enfants lors des temps périscolaires. pic.twitter.com/wE3SDtNdIb — Lyon Capitale (@lyoncap) August 26, 2026

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