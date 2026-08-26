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Les amateurs de bière sont attendus le 12 septembre prochain. @Mont d’Or Beer Festival

Près de Lyon : une vingtaine de brasseries artisanales réunies pour la 7e édition du Mont d’Or Beer Festival

  • par Corentin Lucas

    • Le Mont d’Or Beer Festival revient samedi 12 septembre à Poleymieux-au-Mont-d’Or. Pour sa 7e édition, l’événement réunira une vingtaine de brasseries artisanales et locales.

    Les amateurs de bière artisanale ont rendez-vous à Poleymieux-au-Mont-d’Or, samedi 12 septembre. À une dizaine de kilomètres au nord de Lyon, le Mont d’Or Beer Festival organisera sa 7e édition, prévue de 10h à 19h.

    L’événement, organisé par Le Sou des Écoles de Poleymieux, une association composée de parents d’élèves de l’école communale, réunira cette année 20 brasseries artisanales et locales, situées en moyenne à moins de 20 kilomètres de la commune.

    Le festival se veut familial et accessible à tous. Des jeux pour les enfants seront proposés tout au long de la journée, tandis que plusieurs stands permettront de se restaurer. Parmi les spécialités annoncées, la traditionnelle carbonnade flamande maison, pensée pour accompagner les bières proposées.

    "Le Mont d’Or Beer Festival est un des événements les plus attendus de la région lyonnaise par plus de 1 000 amateurs de bières", soulignent les organisateurs, qui souhaitent conserver l’identité locale et conviviale du rendez-vous. En 2025, le Mont d’Or Beer Festival avait accueilli 1 500 visiteurs, avec 23 exposants et plus de 200 bières différentes proposées à la dégustation.

    Des parkings à vélos seront installés sur place et les TCL renforceront la fréquence de la ligne 84, qui relie Vaise à Neuville, pour faciliter l’accès au site.

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