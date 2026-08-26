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Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
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Météo : un ciel voilé et 31 degrés attendus ce mercredi à Lyon

  • par LR

    • Peu de changement attendu ce mercredi 26 août à Lyon puisque la journée s’annonce une nouvelle fois lumineuse, malgré des nuages d’altitude. Le mercure grimpera jusqu’à 31 degrés dans l’après-midi.

    C’est une nouvelle journée estivale et lumineuse qui attend les Lyonnais ce mercredi 26 août. Si le ciel est globalement dégagé ce matin, des nuages d’altitude viennent quelque peu ternir l’éclat du soleil, tandis qu’il fait 18 degrés.

    Le mercure grimpera encore jusqu’à 31 degrés dans l’après-midi. Dans le ciel, les nuages d’altitude seront toujours présents, voire plus épais en fin de journée. Une légère brise d’environ 20 km/h traversera également la ville.

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