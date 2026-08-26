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peloton de gendarmerie de haute montagne
Photo d’illustration. (GAIZKA IROZ / AFP)

Savoie : bloqué à 3 800 mètres d’altitude, un jeune Lyonnais secouru au sommet du glacier de la Grande Casse

  • par LR

    • Le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de la Savoie est intervenu, dimanche 23 août, pour secourir un Lyonnais âgé de 20 ans, bloqué au sommet du glacier de la Grande Casse.

    Aux alentours de 16 heures, dimanche 23 août, le Peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) de Savoie a été appelé pour intervenir en urgence au sommet de la Grande Casse, dans le massif de la Vanoise.

    Selon France 3, un jeune homme de 20 ans, originaire de la région lyonnaise, a entrepris de gravir seul la face nord du glacier, alors que même les alpinistes aguerris ne la gravissent qu’en hiver afin d'éviter tout éboulement, avant de se retrouver coincé.

    Bloqué à plus de 3 800 mètres d’altitude, le jeune homme a finalement été héliporté jusqu'au refuge du col de la Vanoise, indemne. Il a ensuite pu rejoindre son véhicule. "Partir seul en plein été au milieu des crevasses, c'est de l'inconscience totale", a déploré le PGHM.

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