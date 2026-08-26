Actualité
Parc de la Tête d'Or
Le parc de la Tête d’Or. © Romane Thevenot

Lyon : un pique-nique 100 % végan organisé ce dimanche au parc de la Tête d’Or

  • par LR

    • Plusieurs associations organisent ce dimanche 30 août un pique-nique entièrement végétal au parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.

    Quoi de mieux pour terminer les vacances estivales que de profiter d’un moment convivial au parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement. Le groupe local de l’Association végétarienne de France, Futur Vegan Expérience, L214 ou encore le Parti animaliste convient les Lyonnais à un grand pique-nique 100 % végan. Le rendez-vous est donné ce dimanche 30 août à 13 heures. L’événement est gratuit.

    Seul impératif, chaque personne doit rapporter au choix quelque chose de végan à partager : une entrée, un plat, un dessert, une boisson ou amuse-bouche… Il est également conseiller d’apporter sa vaisselle et un drap pour s’installer. Après le pique-nique viendra le temps des jeux : mölkky, pétanque, jeux de sociétés, jeux de rôles. Environ 70 personnes sont attendues.

    Ce n’est pas la première fois que ce type d’événement se tient en France. Il y en a déjà eu à Nancy, Toulon, Bordeaux ou encore Rennes et Grenoble. Ce dimanche, l’événement se tiendra dans 17 autres villes de l’Hexagone.

    à lire également
    vague de chaleur canicule lyon
    Rhône : ils volent une voiture avant de cambrioler une pharmacie de Saint-Bonnet-de-Mure

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Parc de la Tête d'Or
    Lyon : un pique-nique 100 % végan organisé ce dimanche au parc de la Tête d’Or 10:10
    vague de chaleur canicule lyon
    Rhône : ils volent une voiture avant de cambrioler une pharmacie de Saint-Bonnet-de-Mure 09:29
    peloton de gendarmerie de haute montagne
    Savoie : bloqué à 3 800 mètres d’altitude, un jeune Lyonnais secouru au sommet du glacier de la Grande Casse 08:47
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Homme blessé au couteau dans le 8e arrondissement de Lyon : deux personnes interpellées 08:09
    Feux de forêts : le Rhône de nouveau placé en risque modéré ce mercredi 07:36
    d'heure en heure
    Quais du Rhône à Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Météo : un ciel voilé et 31 degrés attendus ce mercredi à Lyon 07:15
    Villeurbanne : la porte d’un appartement incendiée, un possible "paillassonnage" dans le viseur 25/08/26
    Une nouvelle éclipse partielle visible à Lyon dans la nuit du 27 au 28 août 25/08/26
    À Saint-Étienne, 70 millions d’euros investis pour adapter les écoles au réchauffement climatique 25/08/26
    aéroport de Lyon
    À Lyon-Saint-Exupéry, un nouveau hub de fret aérien bientôt inauguré à l’aéroport 25/08/26
    Hoka Speedgoat 7, le GOAT de l'ultra-trail 25/08/26
    Rhône : un nouveau groupe scolaire à 12,6 millions d’euros inauguré avant la rentrée 25/08/26
    À Saint-Étienne, la pâtisserie-chocolaterie Le Nelson ferme après 115 ans d’existence 25/08/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut