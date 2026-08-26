Lyon : un pique-nique 100 % végan organisé ce dimanche au parc de la Tête d’Or

Plusieurs associations organisent ce dimanche 30 août un pique-nique entièrement végétal au parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement de Lyon.

Quoi de mieux pour terminer les vacances estivales que de profiter d’un moment convivial au parc de la Tête d’Or, dans le 6e arrondissement. Le groupe local de l’Association végétarienne de France, Futur Vegan Expérience, L214 ou encore le Parti animaliste convient les Lyonnais à un grand pique-nique 100 % végan. Le rendez-vous est donné ce dimanche 30 août à 13 heures. L’événement est gratuit.

Seul impératif, chaque personne doit rapporter au choix quelque chose de végan à partager : une entrée, un plat, un dessert, une boisson ou amuse-bouche… Il est également conseiller d’apporter sa vaisselle et un drap pour s’installer. Après le pique-nique viendra le temps des jeux : mölkky, pétanque, jeux de sociétés, jeux de rôles. Environ 70 personnes sont attendues.

Ce n’est pas la première fois que ce type d’événement se tient en France. Il y en a déjà eu à Nancy, Toulon, Bordeaux ou encore Rennes et Grenoble. Ce dimanche, l’événement se tiendra dans 17 autres villes de l’Hexagone.