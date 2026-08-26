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Denis Perron, 32 ans, a été retrouvé mort.

Disparition d’un Rhodanien en Corrèze : un corps sans vie retrouvé dans la Dordogne

  • par Corentin Lucas

    • Porté disparu depuis la nuit du 8 au 9 août alors qu’il était parti pêcher avec deux amis à Auriac, en Corrèze, le Rhodanien Denis Perron a été retrouvé mort dans la Dordogne.

    La disparition de Denis Perron, Rhodanien de 32 ans, a tourné au drame. Un corps a été retrouvé le 21 août dans la Dordogne, en Corrèze. Les enquêteurs sont officiellement parvenus à reconnaître le trentenaire originaire de Dracé, dans le Rhône. L’identification a été réalisée grâce à une comparaison de sa dentition avec une radiographie dentaire du disparu. Un tatouage au tibia laissait également peu de place au doute. La nouvelle a été annoncée à sa famille mardi 25 août d'après Le Progrès.

    Son corps retrouvé par deux kayakistes

    Denis Perron avait disparu dans la nuit du 8 au 9 août, alors qu’il séjournait au bord de la Dordogne avec deux amis pour un week-end de pêche et de camping. Les trois hommes avaient rejoint leur lieu de pêche en bateau, à hauteur de la commune d’Auriac. C’est vers 7h le dimanche 9 août que ses deux amis avaient constaté sa disparition et alerté les gendarmes.

    Seul son sac de couchage, retrouvé flottant près de la rive, avait alors été découvert. Trois jours de recherches, du 9 au 11 août, puis de nouvelles fouilles organisées par les proches le week-end suivant, n’avaient pas permis de retrouver le trentenaire. Le 21 août, deux kayakistes ont finalement signalé aux autorités un corps flottant à la surface de l’eau, à hauteur du lieu-dit Les Séchoirs, à environ une centaine de mètres où Denis avait installé son bivouac.

    Une autopsie devait être réalisée à partir du lundi 24 août à l’Institut médico-légal de Limoges pour connaître les raisons exactes du décès.

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