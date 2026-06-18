Depuis 2021, trois personnes auraient été suspendues pour "attouchements" durant le temps périscolaire à Lyon.

Depuis quelques semaines, la France fait face à de nombreuses révélations d'agressions sexuelles, et ce, notamment lors des temps périscolaire dans les écoles. Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, l'adjointe à l'Education et aux droits des Enfants pour la Ville de Lyon, Stéphanie Léger, affirme qu'à Lyon, trois personnes ont été suspendues pour "attouchements" depuis 2021.

"Sur les trois cas, l’un a été avéré, un autre est toujours en cours d’investigation et, pour le troisième, les faits n’ont pas été avérés à la suite de l’enquête", indique l'adjointe à nos confrères. La collectivité a néanmoins maintenu la suspension du troisième : "À partir du moment où la sécurité physique et morale de l’enfant est en jeu, on suspend l’animateur", justifie-t-elle, affirmant que chaque cas est déclaré au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de l’académie.

Des efforts restent à faire

Si l'amélioration du périscolaire figurait parmi les mantras du premier mandat écologiste, l'adjointe affirme que des efforts restent à faire. Des premières actions ont néanmoins déjà vu le jour. C'est notamment le cas des modules de sensibilisation et de formation aux violences, instaurés depuis 2023 dans les périscolaires lyonnais : "L’idée est qu’on donne la possibilité aux enfants d’êtres écoutés, d’être considérés lorsqu’ils parlent et d’avoir confiance envers les personnes avec lesquelles ils sont. Ce qu’on dit aux animateurs, c’est que lorsqu’un enfant parle, il doit être cru", explique Stéphanie Léger.

Un animateur du centre périscolaire de Charly, dans le Rhône, à par ailleurs été mis en examen il y a quelques jours après une plainte pour viol.

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