Actualité
Stéphanie Léger, adjointe à l’éducation

Périscolaire : à Lyon, trois personnes suspendues pour "attouchements"depuis 2021

  • par Loane Carpano

    • Depuis 2021, trois personnes auraient été suspendues pour "attouchements" durant le temps périscolaire à Lyon.

    Depuis quelques semaines, la France fait face à de nombreuses révélations d'agressions sexuelles, et ce, notamment lors des temps périscolaire dans les écoles. Dans une interview accordée à nos confrères du Progrès, l'adjointe à l'Education et aux droits des Enfants pour la Ville de Lyon, Stéphanie Léger, affirme qu'à Lyon, trois personnes ont été suspendues pour "attouchements" depuis 2021.

    "Sur les trois cas, l’un a été avéré, un autre est toujours en cours d’investigation et, pour le troisième, les faits n’ont pas été avérés à la suite de l’enquête", indique l'adjointe à nos confrères. La collectivité a néanmoins maintenu la suspension du troisième : "À partir du moment où la sécurité physique et morale de l’enfant est en jeu, on suspend l’animateur", justifie-t-elle, affirmant que chaque cas est déclaré au service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (SDJES) de l’académie.

    Des efforts restent à faire

    Si l'amélioration du périscolaire figurait parmi les mantras du premier mandat écologiste, l'adjointe affirme que des efforts restent à faire. Des premières actions ont néanmoins déjà vu le jour. C'est notamment le cas des modules de sensibilisation et de formation aux violences, instaurés depuis 2023 dans les périscolaires lyonnais : "L’idée est qu’on donne la possibilité aux enfants d’êtres écoutés, d’être considérés lorsqu’ils parlent et d’avoir confiance envers les personnes avec lesquelles ils sont. Ce qu’on dit aux animateurs, c’est que lorsqu’un enfant parle, il doit être cru", explique Stéphanie Léger.

    Un animateur du centre périscolaire de Charly, dans le Rhône, à par ailleurs été mis en examen il y a quelques jours après une plainte pour viol.

    Lire aussi : À Villeurbanne, des familles lancent une pétition pour prévenir les violences dans le périscolaire

    à lire également
    Lyon : la gare de Perrache sera fermée tout le week-end en raison de travaux

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Périscolaire : à Lyon, trois personnes suspendues pour "attouchements"depuis 2021 17:30
    Lyon : la gare de Perrache sera fermée tout le week-end en raison de travaux 16:33
    pollution illustration
    Pollution : activation du niveau information-recommandation dans le Rhône 16:24
    vague de chaleur canicule lyon
    Fortes chaleurs : Rillieux-la-Pape active le plan canicule 16:15
    .
    La Cité du Chocolat Valrhona programme un été autour du cacao 16:04
    d'heure en heure
    Lyon : un nouveau magasin Lidl ouvre ses portes à la Duchère 15:20
    Invites de Villeurbanne : reportage au cœur des Ateliers Frappaz 15:13
    Cérémonie de remise du Prix Lumière
    Lyon : les frères Coen recevront le 18e prix Lumière 14:48
    Boucles Drôme Ardèche Organisation lance le Faun Tour femmes 14:44
    Lyon : un homme de 30 ans meurt noyé dans la Saône 14:11
    fontaine eau canicule
    Canicule : la Métropole de Lyon active son plan d'urgence et adapte certains services 13:58
    piscine naturelle Lyon darse Confluence
    Lyon : une pétition lancée contre le projet de baignade à Confluence 13:33
    Ouverture d’une boutique G-Star à Romans-sur-Isère 12:50
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut