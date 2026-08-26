529 kg de cocaïne saisis après une opération de la BRI de Lyon en Côte-d'Or

584 kg de cocaïne ont été saisis par les services lyonnais. @Cour des comptes

Deux hommes de 35 et 42 ans ont été interpellés lundi 24 août en Côte-d’Or par la BRI de Lyon et l’antenne lyonnaise de l’Ofast. Ils sont soupçonnés d’avoir acheminé 529 kg de cocaïne depuis l’Espagne.

Une importante opération antidrogue a été menée par des services lyonnais ce lundi 24 août en Côte-d’Or. La Brigade de recherche et d’intervention (BRI) de Lyon et l’antenne lyonnaise de l’Office antistupéfiants (Ofast) sont intervenues vers 6h à proximité de Beaune et de Gevrey-Chambertin, au sud de Dijon, afin de procéder à l’interpellation de deux individus.

Les deux suspects, âgés de 35 et 42 ans et déjà connus des services de police, sont soupçonnés d’avoir participé à l’importation de 529 kg de cocaïne depuis l’Espagne. Lors de l’opération, les enquêteurs ont également découvert 3 140 euros en espèces.

Ces interpellations ont été longuement préparées. Mercredi 19 août, les policiers de la BRI de Lyon avaient signalé à l’Ofast deux véhicules susceptibles d’être utilisés pour transporter des stupéfiants. Il s’agissait d’un véhicule utilitaire et d’une voiture particulière circulant avec une fausse immatriculation.

Dimanche, les enquêteurs ont repéré l’utilitaire alors qu’il se trouvait à proximité de la frontière espagnole. Le second véhicule le suivait à distance. Les deux hommes ont finalement été interpellés le lendemain matin.

Les deux suspects ont été placés en garde à vue. Celle-ci était toujours en cours ce mercredi 26 août selon Le Progrès.

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