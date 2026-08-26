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Image d’illustration canicule à Lyon. (Photo Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Rhône : ils volent une voiture avant de cambrioler une pharmacie de Saint-Bonnet-de-Mure

  • par LR

    • Deux individus qui, après avoir volé une voiture à Saint-Laurent-de-Mure, ont cambriolé la pharmacie des Engrives, située sur l’avenue Charles-de-Gaulle à Saint-Bonnet-de-Mure, dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 août.

    Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 août, deux individus ont volé une voiture sur la commune de Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) avant de se rendre, vers 2 heures, dans la commune voisine de Saint-Bonnet-de-Mure pour cambrioler la pharmacie des Engrives, située sur l’avenue Charles-de-Gaulle, rapportent nos confrères du Progrès.

    Après avoir garé le véhicule sur le parking en face du commerce, les deux suspects ont forcé la porte d’entrée vitrée du magasin. Selon le gérant, "ils ont fracturé le tiroir-caisse pour dérober quelques centaines d’euros, avant de s’en prendre à la porte du bureau du directeur en espérant augmenter leur butin. En vain", rapporte-t-il à nos confrères.

    Ils sont ensuite repartis avec la voiture volée, avant de finalement l’abandonner sur le bas-côté d’une route à Grenay, en Isère. Les caméras de vidéosurveillance sont actuellement analysées afin d’identifier les suspects, activement recherchés à ce jour. La pharmacie a, quant à elle, pu rouvrir samedi.

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