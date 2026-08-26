Lyon : le Marché de la Mode Vintage revient à la Sucrière pour sa 31e édition

Le Marché de la Mode Vintage revient les 3 et 4 octobre 2026 à La Sucrière, à Lyon. Plus de 8 000 visiteurs sont attendus.

La Sucrière s’apprête à accueillir, les samedi 3 et dimanche 4 octobre, la 31e édition du Marché de la Mode Vintage. L'événement réunira des exposants, collectionneurs, créateurs et curieux autour de la mode, de la décoration, du design, des accessoires, des vinyles et des objets de collection. Plus de 8 000 visiteurs sont attendus durant tout le week-end.

Cette année, le Marché de la Mode Vintage mettra notamment à l’honneur l’esthétique sportive des années 1960 à 2000. Cela va des maillots anciens jusqu’aux sneakers et accessoires emblématiques.

"Toujours le même goût pour les pièces qui traversent les époques", revendiquent les organisateurs, qui souhaitent continuer à mettre en avant la seconde main et l’upcycling. Plusieurs animations viendront également rythmer les deux journées, comme les expertises d’objets et de bijoux anciens, des DJ sets, des expositions photographiques ou encore un défilé en partenariat avec le Comité Miss Auvergne-Rhône-Alpes.

Dans ce cadre, un shooting photo professionnel sera organisé samedi 19 septembre dans l’une des boutiques des Puces du Canal. Les visiteurs vêtus d’un look vintage pourront poser gratuitement devant l’objectif d’un photographe professionnel.

Le marché sera ouvert de 10h à 19h le samedi et de 10h à 18h le dimanche. Les préventes sont proposées à partir de 5 euros. Sans ça, l’entrée coûtera un euro de plus, avec un tarif de 5 euros pour les 12-25 ans. Pour les moins de 12 ans et les personnes à mobilité réduite, ce sera gratuit.

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