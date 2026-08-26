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Loïs Openda a été l’unique buteur lyonnais face au Fenerbahçe à l’aller. @OL

Football : un Groupama Stadium presque au complet pour OL - Fenerbahçe

  • par Corentin Lucas

    • L'OL, à 90 minutes de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes, pourra compter sur plus de 55 000 spectateurs au Groupama Stadium face au Fenerbahçe.

    C’est sans aucun doute le rendez-vous le plus important de la saison. Et peut-être même le plus excitant depuis le final four à Lisbonne en 2020. Ce mardi, à 21h, l’OL reçoit le Fenerbahçe pour le compte du barrage retour de Ligue des Champions. Une chose est sûre : les hommes de Paulo Fonseca vont pouvoir compter sur un public en fusion.

    En effet, le Groupama Stadium sera pratiquement au complet pour la réception des Turques. Plus de 55 000 spectateurs ont pris leur billet. Dans le lot, il faudra aussi compter sur les fans du Fenerbahçe dans les tribunes. Près de 3 000 places leur ont été attribuées. Ce sera donc encore plus rempli que face au Sparta Prague, avec 51 494 spectateurs, et, certainement, plus électrique.

    Rappelons que la préfecture du Rhône a classé la rencontre à hauts risques. Des mesures d'encadrement ont été prises pour éviter des débordements et de potentiels affrontements entre Lyonnais et Stambouliotes.

    Pour arracher cette qualification, l’OL devra impérativement s’imposer, puisqu’à l’aller les deux protagonistes n’avaient pas réussi à se départager (1-1). Les Gones pourront compter sur les mêmes joueurs alignés en Turquie. C’est du moins ce qu’avait sous-entendu Paulo Fonseca après avoir fait tourner à Toulouse, samedi dernier (0-2).

    Lire aussi : Football : Winamax devient partenaire majeur de l’OL pour les trois prochaines saisons

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