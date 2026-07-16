"Ce mandat ne manquera pas d’ambition" : 180 chantiers lancés cet été à Lyon pour adapter le territoire

La Ville de Lyon a présenté le futur pole social, sportif et culturel à Mermoz, dans le 8e arrondissement (Clemence Margall)

En déplacement dans le 8e arrondissement sur l’un des plus gros chantiers réalisés cet été, le maire de Lyon a indiqué que 180 opérations seront menées durant la période estivale, dont 28 chantiers d’ampleur.

"Pas de pause estivale" pour les agents de la Ville de Lyon. À l’heure où les vacanciers profitent de l’été, de nombreux chantiers vont être réalisés dans les prochaines semaines entre Rhône et Saône. Construction, rénovation de bâtiments, cours nature… Au total, pas moins de 180 chantiers sont en cours ou vont débuter dans les prochaines semaines, dont 28 opérations d’ampleur. "Quand je dis d’ampleur, ce sont des chantiers de plus d’un million d’euros", précise le maire Grégory Doucet.

Et Gautier Chapuis, adjoint délégué au climat et à l’adaptation de la ville, d'ajouter : "Avec ces chantiers, nous rattrapons notre dette patrimoniale, mais nous devons aussi le faire pour assurer des services publics de qualité."

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Le futur pôle social, sportif et culturel Mermoz, chantier emblématique

L’édile et son adjoint se sont d’ailleurs rendus sur l’un de ces chantiers ce jeudi. Le rendez-vous était donné sur l’ancienne parcelle de l’école Pasteur, détruite il y a trois ans, dans le 8e arrondissement. Sur place, camions et grues se côtoient depuis le mois de mars afin de construire le futur pôle social, sportif et culturel Mermoz. D’une superficie de 2 720 m2, le bâtiment accueillera à terme un espace d’accueil et de convivialité, une salle de spectacle de 150 places, une salle polyvalente, trois salles de musique, un gymnase scolaire de 300 m2, un dojo ou encore une salle de danse. "Nous avons vraiment une vision à 360 degrés lorsque l’on pense ces chantiers", souligne ainsi Gautier Chapuis.

En ce sens, le bâtiment sera bioclimatique, c’est-à-dire capable de s’adapter aux fortes chaleurs ou de conserver une bonne température en hiver. 320 m2 de panneaux solaires vont être installés sur le toit, tandis que des brises-soleil seront intégrés aux façades et fenêtres. La fin des travaux est attendue pour janvier 2028. "Ce chantier est le bon exemple de ce que nous faisons à la Ville de Lyon, et dans tous les chantiers que nous ferons cet été", appuie encore l’adjoint au maire.

La Ville de Lyon a présenté le futur pole social, sportif et culturel à Mermoz, dans le 8e arrondissement (Clemence Margall)

Une ambition également portée pour le projet du futur groupe scolaire Pasteur, située à proximité immédiate du site. Le complexe comprendra 16 classes et sera classé Haute Valeur Environnementale, soit le plus haut niveau d’exigence environnementale. Sa cours sera, elle aussi, largement végétalisée. "Je voudrais insister sur tout ce qui se produit dans le 8e arrondissement. Nous le voyons ici avec ce futur pôle social, sportif et culturel, à la Maison de la Danse, la future école Pasteur… Nous allons pouvoir accueillir diverses activités culturelles, scientifiques et musicales pour que ce quartier populaire bénéficie d’activités de qualité", se réjouit Grégory Doucet.

Exemple d'un futur mur utilisé pour l'école Pasteur, actuellement en travaux, dans le 8e arrondissement. Il associera bois et béton pour une meilleure adaptation thermique. (Clemence Margall)

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"Ce mandat ne manquera pas d’ambition parce que les habitants le méritent"

Ce chantier d’ampleur s’inscrit par ailleurs dans un projet plus vaste de rénovation urbaine du quartier de Mermoz. 700 nouveaux logements doivent en effet voir le jour dans les prochaines années, tandis que de nombreux bâtiments sont en cours de rénovation. 62 000 m2 vont également être réhabilités au sol, une place importante sera donnée à la végétalisation puisque plusieurs centaines d’arbres vont être plantées. De nombreux équipements publics viendront enfin compléter l’ensemble.

"Lors du précédent mandat, nous avons investi 680 millions d’euros pour ce type de chantiers. Je vous assure que ce nouveau mandat ne manquera pas d’ambition parce que les habitants le méritent", a enfin conclu Grégory Doucet.