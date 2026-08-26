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Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Feux de forêts : le Rhône de nouveau placé en risque modéré ce mercredi

  • par LR

    • Météo France place le département du Rhône en risque modéré face aux feux de forêts ce mercredi 26 août, alors que la sécheresse s’aggrave sur le territoire.

    Alors que la préfecture du Rhône a placé ce lundi l’axe Saône en situation de crise en raison de l’aggravation de la sécheresse sur le territoire, Météo France renouvelle sa vigilance face aux feux de forêt puisque le département du Rhône est une nouvelle fois placé en risque modéré ce mercredi 26 août.

    Concrètement, cela signifie que "les conditions météorologiques n’aggravent pas significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt et de végétation comparativement aux normales estivales", indique Météo France.

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