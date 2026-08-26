Le mari et militant d’extrême droite fiché S de la députée du Rhône Tiffany Joncour condamné pour l’agression d’un élu RN

Maxime Gaucher, militant d’extrême droite fiché S, a été condamné le 25 août pour l’agression de Tim Bouzon, conseiller à la Métropole de Lyon, qu’il soupçonnait d’être l’amant de sa femme, la députée du Rhône Tiffany Joncour.

La justice a condamné Maxime Gaucher, militant d’extrême droite fiché S, à 24 mois de prison, dont neuf avec sursis pour violences avec préméditation et vol le mardi 25 août, rapportent nos confrères de France Info et ICI Maine. Dans la nuit du 19 au 20 août, Maxime Gaucher, a agressé Tim Bouzon, conseiller à la Métropole de Lyon et attaché parlementaire de la députée du Rhône Tiffany Joncour. Marié à cette dernière, Maxime Gaucher soupçonnait Tim Bouzon d’être l’amant de sa femme.

Maxime Gaucher se serait rendu vers 1 heure au domicile de Marie d'Herbais, ex-épouse de Frédéric Châtillon, ancien président du GUD, groupuscule d'extrême droite dissous en 2024, situé à Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), où Tim Bouzon passait ses vacances, avec des amis. Maxime Gaucher l’aurait alors trouvé faisant un footing nocturne, puis l’aurait frappé et volé son téléphone. Pris en charge à l’hôpital du Mans, Tim Bouzon s’est vu prescrire cinq jours d'incapacité totale de travail (ITT). Marie d’Herbais a quant à elle déposé plainte, accusant Maxime Gaucher d’avoir enfoncé la porte d’entrée. Il conteste cette accusation.

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Maxime Gaucher a été interpellé à son domicile du Rhône samedi 22 août, puis déféré devant le parquet du Mans. Un mandat de dépôt a été délivré à son encontre lundi, indique une source judiciaire à nos confrères. Il écope ainsi de 15 mois de prison ferme et a également l’interdiction d'entrer en contact avec Tim Bouzon et de se rendre à son domicile. Il avait déjà été condamné en janvier pour travail dissimulé.

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