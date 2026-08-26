Homme blessé au couteau dans le 8e arrondissement de Lyon : deux personnes interpellées

Après qu’un homme a été blessé au couteau dans le quartier des États-Unis dans la nuit de samedi à dimanche, deux personnes ont finalement été interpellées, dont le fils de la victime.

L’enquête se poursuit après l’agression au couteau d’un homme, dans la nuit de samedi à dimanche, dans le quartier des États-Unis (8e arr.), à Lyon. Pour rappel, poignardée à l’abdomen et à la tête, la victime avait été prise en charge en urgence absolue, puis transportée à l’hôpital Édouard-Herriot (3e arr.). Une enquête avait été ouverte pour tentative de meurtre et violences avec arme.

L’auteur présumé des faits, un homme de 33 ans, légèrement blessé lors de la violente rixe, avait été interpellé rapidement après les faits. Mais selon nos confrères du Progrès, le fils de la victime, un individu âgé de 27 ans, a lui aussi été arrêté. Il est soupçonné d’avoir commis des violences sur l’auteur présumé des coups de couteau.