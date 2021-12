Grand réaménagement de la rive droite du Rhône à Lyon : plus que quelques jours pour donner votre avis

La Métropole de Lyon et la ville de Lyon ont lancé depuis le lundi 8 novembre une grande concertation sur le projet de réaménagement de la rive droite du Rhône, entre le tunnel de la Croix-Rousse et l’échangeur de Perrache. Vous avez jusqu'au 30 décembre pour donner votre avis et échanger sur le projet.



Après le grand aménagement des Berges du Rhône, à Lyon, où désormais bars, restaurants, promeneurs, marcheurs pullulent tout au long de l'année, se pose la question de l'autre rive. Le long de l'Hôtel-Dieu. Comment réaménager cette rive droite du Rhône pour la rendre plus attractive, plus accueillante, plus apaisée ?

Le projet n'est pas nouveau. Lyon Capitale vous proposait un petit zoom sur les idées qui avaient déjà existé pour le réaménagement de cet axe (Voir ICI). Des projets bien anciens, qui n'ont jamais vu le jour... Notamment devant le magnifique Hôtel-Dieu, en plein cœur de la capitale des Gaules.

Lire aussi : Réaménager la rive droite du Rhône : zoom sur les projets qui ont déjà existé (photos)

Les exécutifs écologiste de la Métropole de Lyon et de la ville de Lyon comptent aller au bout de ce projet. Une large concertation a démarré depuis le lundi 8 novembre, jusqu'au 30 décembre 2021, pour : réfléchir, discuter, de la réhabilitation complète des quais du Rhône, rive droite, entre le pont de Lattre de Tassigny, au nord, au niveau du tunnel de la Croix-Rousse, jusqu'au pont Galliéni, au sud, à Perrache. Une portion de 2,5km. Le 16 novembre, une réunion publique de lancement a eu lieu à l'Hôtel de Ville de Lyon. "Ce grand projet va changer le visage de notre ville pour les décennies à venir et sera co-construit grâce à la participation et idées des Lyonnaises et des Lyonnais", s'est enthousiasmé le maire de Lyon, Grégory Doucet, lors de cette soirée.



Près de 1350 contributions depuis le début de la concertation

La concertation a donc été lancée le 8 novembre dernier. Elle s'étend jusqu'au 30 décembre. Près de 1350 contributions et plus de 900 participants sont déjà recensés sur la plateforme de concertation mise en place par la Métropole de Lyon. Il est possible aussi de se renseigner, et de participer à la concertation, en consultant le dossier de concertation sur la plateforme : jeparticipe.grandlyon.com mais aussi à l'Hôtel de la Métropole et dans les mairies d'arrondissement de Lyon. Jusqu'au 30 décembre 2021 donc.

L'ambition de la ville de Lyon et de la Métropole de Lyon est notamment de réduire les voies de circulation sur cette rive droite du Rhône. Mais pas seulement. "On a lancé une concertation pour définir collectivement ce qu'on veut pour cet espace-là, pour ce grand projet de requalification de 2,5km L'objectif, c'est de retrouver l'espace public, de pouvoir se réapproprier cet espace public en faveur des habitants, de recréer un lien avec le Rhône", expliquait Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon en charge des mobilités et des espaces publics, au mois de novembre, sur le plateau de la quotidienne de Lyon Capitale, 6 minutes chrono.

"C'est une autoroute urbaine, un espace complètement sacrifié à la voiture.@vlungenstrass adjoint @villedelyon explique pourquoi @grandlyon et @villedelyon lancent une grande concertation sur le réaménagement de la rive droite du Rhône, à Lyon. #6mnchrono pic.twitter.com/8BKgrvnseu — Lyon Capitale (@lyoncap) November 17, 2021

"A des endroits, on a 10 voies, voir parfois 14 voies (avec les espaces de stationnement) dédiées à la voiture, c'est une autoroute urbaine, un espace complètement sacrifié à la voitureIl y a un enjeu de retrouver des espaces de promenades, un accès au fleuve, comme on l'a sur les berges du Rhône, qui est devenu un lieu de destination et pas juste de flux", ajoutait l'adjoint au maire de Lyon. Lyon veut reconquérir ses deux rives.

La trémie devant l'Hôtel-Dieu devrait sauter

Différentes questions sont sur la table lors de la concertation, ouverte jusqu'au 30 décembre. Quels nouveaux usages ? Quelles organisations des mobilités ? Comment faire des ponts des espaces publics, et pas seulement des franchissements du fleuve ? Par exemple, la trémie devant l'Hôtel-Dieu, Bellecour et la place Antonin-Poncet va vraisemblablement "sauter".

"Devant l'Hôtel-Dieu et la place Antonin-Poncet, on a un vrai enjeu patrimonial. La trémie gâche cet aspect", soulignait Lungenstrass. La Métropole de Lyon explique clairement que cette trémie "ce n'est plus ce qu'il faut faire". "L'objectif c'est de donner de la vision, de se projeter collectivement dans les usages", ajoutait Lungenstrass.

Vers la suppression de la trémie devant Bellecour ? "Devant l'Hôtel-Dieu et la place Antonin-Poncet, on a un vrai enjeu patrimonial. La trémie gâche cet aspect"@vlungenstrass adjoint @villedelyon sur le réaménagement de la rive droite du Rhône, à Lyon. #6mnchrono pic.twitter.com/xOTOaOXVVi — Lyon Capitale (@lyoncap) November 17, 2021

A quelle échéance les premiers contours de ce réaménagement pourraient être visibles ? "Dans la mandature (d'ici 2026), des premières réalisations pourront voir le jour. Sur les 2,5km, sur une requalification aussi importante, ça prendra un peu plus de temps (pour le reste des 2,5km)", projetait Lungenstrass.