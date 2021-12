Covid-19 : à la veille de Noël, le département où le virus circule le plus est dans la région... Auvergne-Rhône-Alpes

Face à la vague Omicron, la France s'attend à avoir plus de 100 000 cas/jours d'ici la fin de l'année. C'est dans la Drôme où le virus circule le plus actuellement.

Le variant Omicron se répand "à très vive allure" en France et il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An", a expliqué ce mercredi le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. "L'épidémie risque de repartir en trombe", a ajouté le porte-parole du gouvernement. Le variant Omicron est beaucoup plus contagieux que le variant Delta. Le nombre de cas va exploser ces prochains jours, c'est une certitude désormais. Nombre de Français vont passer Noël positifs et isolés. Plus de 100 000 nouveaux cas/jour sont attendus en France juste après Noël. Minimum.

Actuellement, c'est dans la Drôme que le virus circule le plus en France. La circulation du virus à l'instant t sur un territoire se mesure grâce au taux d'incidence. C'est un indicateur clé. Le taux d'incidence détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100 000 habitants. Sur une semaine glissante. C'est un très bon moyen de mesurer le degré de circulation du virus, à un instant t, sur un territoire.

La hausse du nombre de cas va se poursuivre

Dans le département de la Drôme, d'après les derniers chiffres stabilisés au lundi 20 décembre, le taux d'incidence est de 1109 (les données prennent donc en compte la période entre le mardi 14 décembre et le lundi 20 décembre). Mais les chiffres stabilisés s'arrêtent au lundi 20 décembre. Or, avec Omicron, le nombre de nouveaux cas augmente fortement chaque jour. Les nombreux cas enregistrés mardi 21, mercredi 22 et jeudi 23 décembre ne sont pas encore comptés dans le taux d'incidence. Et 91 000 cas ont été enregistrés en France jeudi 23 décembre, un record.

A coup sûr, dans la Drôme, comme partout en France, le taux d'incidence va (encore) augmenter dans les prochains jours...

